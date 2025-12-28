https://1prime.ru/20251228/opros-865986653.html

Опрос показал отношение россиян к игре в "Тайного Санту"

Опрос показал отношение россиян к игре в "Тайного Санту" - 28.12.2025, ПРАЙМ

Опрос показал отношение россиян к игре в "Тайного Санту"

Почти 40% россиян воспринимают игру в "Тайного Санту" как формальность, навязанную коллективом, а еще 28% предпочли бы отказаться от участия, говорится в... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T05:47+0300

2025-12-28T05:47+0300

2025-12-28T05:47+0300

россия

бизнес

экономика

москва

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865986653.jpg?1766890022

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Почти 40% россиян воспринимают игру в "Тайного Санту" как формальность, навязанную коллективом, а еще 28% предпочли бы отказаться от участия, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Отношение к самой традиции "Тайного Санты" оказалось неоднородным. Так, 37% участников опроса воспринимают ее как формальность, навязанную коллективом или компанией, 28% относятся к ней скорее негативно и предпочли бы отказаться от участия, 21% заявили о нейтральном отношении без выраженных эмоций. Лишь 14% респондентов сообщили, что искренне любят "Тайного Санту" и считают традицию дарить подарки вслепую важной частью новогоднего настроения", - выяснили аналитики, опросив 3 000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно результатам исследования, большинство россиян (73%) заявили, что остались недовольны подарком, полученным от тайного Санты, а понравился подарок от тайного дарителя лишь 9% россиян. Еще 18% охарактеризовали впечатления как нейтральные. "Причем среди мужчин уровень недовольства на треть выше, чем среди женщин", - пишут аналитики. Неуместность и ненужность подаренной вещи стали ключевыми факторами, повлиявшими на негативное восприятие подарка. Другими причинами недовольства называют низкую цену и плохое качество подарка. Наиболее раздражающими подарками россияне назвали сувениры без практической ценности, такие как статуэтки и символы года - их упомянули 61% опрошенных. На втором месте - дешевые сладости и наборы из супермаркетов, которые вызвали недовольство у 54% россиян. А 47% негативно относятся к косметике и парфюмерии, выбранным без учета их предпочтений. Из материалов следует, что средняя сумма подарка от тайного Санты изменилась. Так, средний чек вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 150 рублей против 1 820 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге средняя сумма подарка составляет 2 200 рублей, тогда как в регионах - 900 рублей. При этом 42% россиян уложились в сумму до 1 500 рублей, 34% потратили от 1 500 до 3 000 рублей, а 24% превысили порог в 3 000 рублей.

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, санкт-петербург