Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен
Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен
2025-12-28T18:24+0300
БЕРЛИН, 28 дек - ПРАЙМ. В ФРГ 45% опрошенных жителей приходится экономить на покупке продуктов питания из-за роста цен, говорится в результатах исследования института Forsa для Федеральной ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV). Согласно результатам опроса, которые приводит новостное агентство DPA, 45% респондентов отметили, что из-за роста цен им приходится ограничивать себя при покупке продуктов питания, в то время как год назад так отвечали 39% опрошенных. При этом 52% участников опроса указали, что смотрят на грядущий год "скорее негативно" с точки зрения личной финансовой ситуации, тогда как 47% настроены "скорее позитивно". "Здоровое питание всё больше становится вопросом толщины кошелька", - заявила DPA глава VZBV Рамона Поп. Особенно тяжело, по её словам, приходится людям с низкими доходами, так как цены на продукты питания с 2020 года выросли более чем на 35%. К планируемому снижению налога на добавленную стоимость на блюда в сфере общественного питания с 1 января 2026 года Поп отнеслась критически. По её мнению, эта мера не приведёт к тому, что у людей станет больше денег, а выиграют от неё прежде всего сети фастфуда. Опрос проводился с 12 по 14 ноября среди 1 002 человека в возрасте от 18 лет. Данные о погрешности не приводятся.
