В Киеве предупредили Зеленского о жестком ударе Трампа
В Киеве предупредили Зеленского о жестком ударе Трампа - 28.12.2025, ПРАЙМ
В Киеве предупредили Зеленского о жестком ударе Трампа
Президент США Дональд Трамп может отменить запланированную встречу с Владимиром Зеленским из-за нового коррупционного скандала на Украине, такое предположение... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T07:02+0300
2025-12-28T07:02+0300
2025-12-28T07:02+0300
украина
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
олег соскин
МОСКВА, 28 декабря — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может отменить запланированную встречу с Владимиром Зеленским из-за нового коррупционного скандала на Украине, такое предположение высказал в своем видеоблоге на YouTube бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Ему надо возвращаться (На Украину — Прим. Ред.) или нет? Вот вопрос. Ну, сейчас Трамп ему может объяснит, а может Трамп вообще откажется с ним встречаться", — отметил эксперт.Политолог подчеркнул, что глава киевского режима сейчас оказался в чрезвычайно сложной ситуации, которая вызвана задержанием депутатов Верховной рады сотрудниками НАБУ и провалом ВСУ на фронте.."Сейчас практически идет крах этого всего", — предупредил Соскин. Ранее издание Le Monde обратило внимание на новый громкий коррупционный скандал на Украине, который разгорелся после того, как Зеленский отправился во Флориду на встречу с Трампом. В субботу в НАБУ сообщили о том, что детективы антикоррупционного бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой выявили группу депутатов Верховной рады, которые получали незаконные выгоды за голосование в парламенте. Их имена и количество не разглашаются.
В Киеве предупредили Зеленского о жестком ударе Трампа
