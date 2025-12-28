Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве предупредили Зеленского о жестком ударе Трампа - 28.12.2025
В Киеве предупредили Зеленского о жестком ударе Трампа
В Киеве предупредили Зеленского о жестком ударе Трампа - 28.12.2025, ПРАЙМ
В Киеве предупредили Зеленского о жестком ударе Трампа
Президент США Дональд Трамп может отменить запланированную встречу с Владимиром Зеленским из-за нового коррупционного скандала на Украине, такое предположение... | 28.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 декабря — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может отменить запланированную встречу с Владимиром Зеленским из-за нового коррупционного скандала на Украине, такое предположение высказал в своем видеоблоге на YouTube бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Ему надо возвращаться (На Украину — Прим. Ред.) или нет? Вот вопрос. Ну, сейчас Трамп ему может объяснит, а может Трамп вообще откажется с ним встречаться", — отметил эксперт.Политолог подчеркнул, что глава киевского режима сейчас оказался в чрезвычайно сложной ситуации, которая вызвана задержанием депутатов Верховной рады сотрудниками НАБУ и провалом ВСУ на фронте.."Сейчас практически идет крах этого всего", — предупредил Соскин. Ранее издание Le Monde обратило внимание на новый громкий коррупционный скандал на Украине, который разгорелся после того, как Зеленский отправился во Флориду на встречу с Трампом. В субботу в НАБУ сообщили о том, что детективы антикоррупционного бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой выявили группу депутатов Верховной рады, которые получали незаконные выгоды за голосование в парламенте. Их имена и количество не разглашаются.
07:02 28.12.2025
 
В Киеве предупредили Зеленского о жестком ударе Трампа

Соскин заявил, что Трамп может отказаться от встречи с Зеленским

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 28 декабря — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может отменить запланированную встречу с Владимиром Зеленским из-за нового коррупционного скандала на Украине, такое предположение высказал в своем видеоблоге на YouTube бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Ему надо возвращаться (На Украину — Прим. Ред.) или нет? Вот вопрос. Ну, сейчас Трамп ему может объяснит, а может Трамп вообще откажется с ним встречаться", — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что глава киевского режима сейчас оказался в чрезвычайно сложной ситуации, которая вызвана задержанием депутатов Верховной рады сотрудниками НАБУ и провалом ВСУ на фронте.
."Сейчас практически идет крах этого всего", — предупредил Соскин.
Ранее издание Le Monde обратило внимание на новый громкий коррупционный скандал на Украине, который разгорелся после того, как Зеленский отправился во Флориду на встречу с Трампом.
В субботу в НАБУ сообщили о том, что детективы антикоррупционного бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой выявили группу депутатов Верховной рады, которые получали незаконные выгоды за голосование в парламенте. Их имена и количество не разглашаются.
 
