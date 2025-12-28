"Не то решение": на Западе резко высказались о территориях России
Профессор Егер предупредил, что Россия не откажется от Донбасса
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 28 декабря — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен признать, что Россия не собирается уступать в территориальном вопросе по Донбассу, заявил в интервью телеканалу ntv профессор Кельнского университета Томас Егер.
"(Владимир. — Прим. Ред.) Путин ясно дал понять, что Донбасс будет российским", — отметил он, комментируя заявление Зеленского о необходимости уступок со стороны России.
Эксперт указал, что глава киевского режима находится в непростой ситуации из-за отсутствия конструктивных инициатив по урегулированию конфликта.
"Зеленский должен быть готовым к тому, что давление на него будет огромным", — заявил Егер.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
Телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную Штатами свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.