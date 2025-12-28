Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-28T14:40+0300
14:40 28.12.2025
 
Путин перенес срок аккредитации "Россельхозцентра" для проверки семян

Путин перенес срок аккредитации "Россельхозцентра" для проверки семян на 4 года

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который откладывает на четыре года, до марта 2030 года, срок обязательной аккредитации ФГБУ "Россельхозцентр" в качестве испытательной лаборатории и (или) органа инспекции в области семеноводства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Действующее законодательство обязывает федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) в этой сфере, подведомственное Минсельхозу России, до 1 марта 2026 года аккредитоваться в Росаккредитации в качестве испытательной лаборатории и (или) органа инспекции в области семеноводства.
Таким учреждением является ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр". Он наделен полномочиями определять показатели сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений.
В целях обеспечения бесперебойного определения таких показателей новый закон переносит срок аккредитации "Россельхозцентра" в качестве испытательной лаборатории и (или) органа инспекции в области семеноводства на 1 марта 2030 года.
В сопроводительных документах это обосновывается наличием ряда проблем. В частности, указывается, что высокая стоимость процедур аккредитации приводит к значительному сокращению районных отделов филиалов "Россельхозцентра". Это снижает доступность услуги по определению посевных и сортовых качеств семян.
Кроме того, соблюдение правил аккредитации требует значительного увеличения штата данного учреждения. Всего "Россельхозцентру" дополнительно потребуется около 2 тысяч человек, что в условиях дефицита кадров на селе требует времени для поиска кандидатов, следует из пояснительной записки.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
 
