В Петропавловске-Камчатском восстановили работу 12 автобусных маршрутов

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев отчитался губернатору Камчатского края Владимиру Солодову об итогах ночных работ по расчистке городских дорог от последствий циклона, удалось восстановить работу 12 автобусных маршрутов, сообщает правительство региона. Власти Петропавловска-Камчатского в пятницу временно отменили автобусное сообщение в городе и организовали специальные автоконвои для эвакуации людей с остановок. Солодов в субботу заявил, что в Петропавловске-Камчатском в воскресенье возобновят движение автобусов. "В ночную смену были задействованы 87 единиц техники, специалисты расчищали магистральные проезды для обеспечения работы общественного транспорта. По итогам работ удалось восстановить работу 12 автобусных маршрутов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. Правительство уточняет, что решение о запуске автобусов по другим направлениям примут в течение дня в зависимости от погодных условий. По данным правительства, для обеспечения транспортной доступности на дорогах города работают две вахтовки - машины высокой проходимости "Урал", курсирующие по маршруту "КП - СРВ", - и третья вахтовка, обслуживающая отдаленные районы Петропавловска-Камчатского: Нагорный, Радыгино, Чапаевка, Тундровый, Дальний, Заозерный и Долиновка. Согласно отчету мэра, для дальнейшей расчистки города задействованы 57 единиц дорожной техники, подрядчики расширяют внутриквартальные проезды. Глава города также поручил усилить посыпку дорог противогололедной смесью.

