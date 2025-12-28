https://1prime.ru/20251228/plan-865985429.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер" - 28.12.2025, ПРАЙМ
В Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковер" отменили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T02:49+0300
2025-12-28T02:49+0300
2025-12-28T02:49+0300
общество
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865985429.jpg?1766879352
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" отменили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В субботу глава региона объявил о введении плана "Ковер".
"На территории Пензенской области отменен план "Ковер". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В Пензенской области отменили план "Ковер"
Губернатор Мельниченко: план "Ковер" отменили в Пензенской области
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" отменили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В субботу глава региона объявил о введении плана "Ковер".
"На территории Пензенской области отменен план "Ковер". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал Мельниченко в Telegram-канале.