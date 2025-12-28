https://1prime.ru/20251228/plan-865985429.html

В Пензенской области отменили план "Ковер"

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" отменили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В субботу глава региона объявил о введении плана "Ковер". "На территории Пензенской области отменен план "Ковер". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

