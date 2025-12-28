Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251228/plan-865987918.html
2025-12-28T07:52+0300
2025-12-28T07:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 28 декабря — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не сможет реализовать свой план по по Украине, об этом заявил отставной подполковник армии США Дениэл Дэвис на своем YouTube-канале. "Нет никаких шансов, что Россия на это согласится", — отметил он, комментируя предложенный Зеленским план. С точки зрения эксперта, требования, которые выдвигает глава киевского режима в отношении гарантий безопасности, территориальных вопросов и членства в НАТО неконструктивны и не учитывают реального положения Украины на переговорах. Дэвис подчеркнул, что Зеленский не в той позиции, чтобы диктовать какие-либо условия. "Путин с лета неоднократно говорил, — и на дипломатическом уровне, и лично, — что никаких переговоров по этим пунктам быть не может", — резюмировал Дэвис. Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.Телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную Штатами свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне.Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.
07:52 28.12.2025
 
"Нет шансов": в США сделали резкое заявление о переговорах

Подполковник Дэвис заявил, что у Зеленского нет шансов продвинуть свой план по Украине

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
МОСКВА, 28 декабря — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не сможет реализовать свой план по по Украине, об этом заявил отставной подполковник армии США Дениэл Дэвис на своем YouTube-канале.
"Нет никаких шансов, что Россия на это согласится", — отметил он, комментируя предложенный Зеленским план.
С точки зрения эксперта, требования, которые выдвигает глава киевского режима в отношении гарантий безопасности, территориальных вопросов и членства в НАТО неконструктивны и не учитывают реального положения Украины на переговорах. Дэвис подчеркнул, что Зеленский не в той позиции, чтобы диктовать какие-либо условия.
"Путин с лета неоднократно говорил, — и на дипломатическом уровне, и лично, — что никаких переговоров по этим пунктам быть не может", — резюмировал Дэвис.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
Телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную Штатами свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.
 
