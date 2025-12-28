https://1prime.ru/20251228/poezda-865990730.html
В Ростове-на-Дону сошел с рельсов локомотив грузового поезда
В Ростове-на-Дону сошел с рельсов локомотив грузового поезда - 28.12.2025, ПРАЙМ
В Ростове-на-Дону сошел с рельсов локомотив грузового поезда
Порядка 20 поездов дальнего следования задержаны в Ростове-на-Дону после схода локомотива грузового поезда, пострадавших нет, сообщили в Северо-Кавказской... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T09:56+0300
2025-12-28T09:56+0300
2025-12-28T10:15+0300
происшествия
россия
ростов-на-дону
ржд
железнодорожные перевозки
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/76120/96/761209668_0:41:1200:716_1920x0_80_0_0_d440838404cdcb98b5988a391deb011e.jpg
МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - ПРАЙМ. Порядка 20 поездов дальнего следования задержаны в Ростове-на-Дону после схода локомотива грузового поезда, пострадавших нет, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге ( СКЖД , филиал РЖД)."Сегодня в 3 часа 35 минут на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. Движение поездов организовано по соседнему пути. В результате схода до 4 часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов.Представитель Южной транспортной прокуратуры, в свою очередь, сообщил журналистам, что ведомство организовало проверку после происшествия. "На месте находится заместитель Ростовского транспортного прокурора Ярослав Вуйчич. Причины и обстоятельства устанавливаются", - сказал он, добавив, что ведутся восстановительные работы.
https://1prime.ru/20251213/orenburg-865513861.html
ростов-на-дону
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76120/96/761209668_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_bc1b9e86cda58b226cde78d2fdc37024.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов-на-дону, ржд, железнодорожные перевозки, железнодорожный транспорт
Происшествия, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РЖД, железнодорожные перевозки, железнодорожный транспорт
В Ростове-на-Дону сошел с рельсов локомотив грузового поезда
В Ростове-на-Дону задержали 20 поездов из-за схода с рельсов локомотива