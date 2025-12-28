Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ростове-на-Дону сошел с рельсов локомотив грузового поезда - 28.12.2025
В Ростове-на-Дону сошел с рельсов локомотив грузового поезда
2025-12-28T09:56+0300
2025-12-28T10:15+0300
МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - ПРАЙМ. Порядка 20 поездов дальнего следования задержаны в Ростове-на-Дону после схода локомотива грузового поезда, пострадавших нет, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге ( СКЖД , филиал РЖД)."Сегодня в 3 часа 35 минут на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. Движение поездов организовано по соседнему пути. В результате схода до 4 часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов.Представитель Южной транспортной прокуратуры, в свою очередь, сообщил журналистам, что ведомство организовало проверку после происшествия. "На месте находится заместитель Ростовского транспортного прокурора Ярослав Вуйчич. Причины и обстоятельства устанавливаются", - сказал он, добавив, что ведутся восстановительные работы.
09:56 28.12.2025 (обновлено: 10:15 28.12.2025)
 
МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - ПРАЙМ. Порядка 20 поездов дальнего следования задержаны в Ростове-на-Дону после схода локомотива грузового поезда, пострадавших нет, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге ( СКЖД , филиал РЖД).
"Сегодня в 3 часа 35 минут на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. Движение поездов организовано по соседнему пути. В результате схода до 4 часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов.
Представитель Южной транспортной прокуратуры, в свою очередь, сообщил журналистам, что ведомство организовало проверку после происшествия. "На месте находится заместитель Ростовского транспортного прокурора Ярослав Вуйчич. Причины и обстоятельства устанавливаются", - сказал он, добавив, что ведутся восстановительные работы.
Цистерна - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области
13 декабря, 15:30
 
ПроисшествияРОССИЯРОСТОВ-НА-ДОНУРЖДжелезнодорожные перевозкижелезнодорожный транспорт
 
 
