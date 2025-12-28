https://1prime.ru/20251228/poezda-865990730.html

В Ростове-на-Дону сошел с рельсов локомотив грузового поезда

В Ростове-на-Дону сошел с рельсов локомотив грузового поезда - 28.12.2025, ПРАЙМ

В Ростове-на-Дону сошел с рельсов локомотив грузового поезда

Порядка 20 поездов дальнего следования задержаны в Ростове-на-Дону после схода локомотива грузового поезда, пострадавших нет, сообщили в Северо-Кавказской... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T09:56+0300

2025-12-28T09:56+0300

2025-12-28T10:15+0300

происшествия

россия

ростов-на-дону

ржд

железнодорожные перевозки

железнодорожный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/76120/96/761209668_0:41:1200:716_1920x0_80_0_0_d440838404cdcb98b5988a391deb011e.jpg

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - ПРАЙМ. Порядка 20 поездов дальнего следования задержаны в Ростове-на-Дону после схода локомотива грузового поезда, пострадавших нет, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге ( СКЖД , филиал РЖД)."Сегодня в 3 часа 35 минут на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. Движение поездов организовано по соседнему пути. В результате схода до 4 часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов.Представитель Южной транспортной прокуратуры, в свою очередь, сообщил журналистам, что ведомство организовало проверку после происшествия. "На месте находится заместитель Ростовского транспортного прокурора Ярослав Вуйчич. Причины и обстоятельства устанавливаются", - сказал он, добавив, что ведутся восстановительные работы.

https://1prime.ru/20251213/orenburg-865513861.html

ростов-на-дону

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростов-на-дону, ржд, железнодорожные перевозки, железнодорожный транспорт