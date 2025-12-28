Шесть поездов "Таврия" задерживаются в пути следования

https://1prime.ru/20251228/poezda-865991504.html

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - ПРАЙМ. Шесть пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути следования, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс", не уточняя причин. При этом ранее в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД, филиал РЖД) сообщали, что порядка 20 поездов дальнего следования задержаны в Ростове-на-Дону после схода локомотива грузового состава, пострадавших нет. "В настоящее время в пути следования задерживаются 6 поездов "Таврия". Время опоздания на 10.00 мск: в Крым: №018 Москва - Симферополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 3 часа, №068 Москва - Симферополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 2, 5 часа", - говорится в сообщении. Уточняется, что из Крыма задерживаются четыре состава: №028 Симферополь - Москва, отправлением 27 декабря, задерживается на 3,5 часа, №182 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 2 часа. Также задерживаются на два часа поезда №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря и №068 Симферополь –Москва, отправлением 27 декабря. "Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - заключили в компании.

