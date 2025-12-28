https://1prime.ru/20251228/poezda-865992923.html

Семь поездов "Таврия" задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области

Семь поездов "Таврия" задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области - 28.12.2025, ПРАЙМ

Семь поездов "Таврия" задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области

Семь пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути следования из-за схода локомотива в Ростовской области, | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T11:30+0300

2025-12-28T11:30+0300

2025-12-28T11:30+0300

происшествия

бизнес

россия

крым

ростовская область

ростов-на-дону

гранд сервис экспресс

железнодорожные перевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865992770_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ebff3af61d9eb23135b0b077de3f6c91.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Семь пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути следования из-за схода локомотива в Ростовской области, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". Как сообщили утром в воскресенье в "Северо-Кавказской железной дороге", в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Движение организовали по соседнему пути, в результате ЧП обошлось без пострадавших. "Из-за инцидента на Северо-Кавказской железной дороге в пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия", - говорится в сообщении перевозчика в Крым. Утром в воскресенье "Гранд Сервис Экспресс" сообщал о задержках шести составов, два из которых следуют в направлении Крыма, еще четыре - в города материковой части России. По данным компании, теперь задерживается на один час еще один поезд в Крым - №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 27 декабря.

https://1prime.ru/20251213/orenburg-865513861.html

крым

ростовская область

ростов-на-дону

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, крым, ростовская область, ростов-на-дону, гранд сервис экспресс, железнодорожные перевозки