Семь поездов "Таврия" задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Семь пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути следования из-за схода локомотива в Ростовской области, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". Как сообщили утром в воскресенье в "Северо-Кавказской железной дороге", в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Движение организовали по соседнему пути, в результате ЧП обошлось без пострадавших. "Из-за инцидента на Северо-Кавказской железной дороге в пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия", - говорится в сообщении перевозчика в Крым. Утром в воскресенье "Гранд Сервис Экспресс" сообщал о задержках шести составов, два из которых следуют в направлении Крыма, еще четыре - в города материковой части России. По данным компании, теперь задерживается на один час еще один поезд в Крым - №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 27 декабря.
