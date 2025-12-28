Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Семь поездов "Таврия" задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области - 28.12.2025
Семь поездов "Таврия" задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области
2025-12-28T11:30+0300
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Семь пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути следования из-за схода локомотива в Ростовской области, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". Как сообщили утром в воскресенье в "Северо-Кавказской железной дороге", в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Движение организовали по соседнему пути, в результате ЧП обошлось без пострадавших. "Из-за инцидента на Северо-Кавказской железной дороге в пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия", - говорится в сообщении перевозчика в Крым. Утром в воскресенье "Гранд Сервис Экспресс" сообщал о задержках шести составов, два из которых следуют в направлении Крыма, еще четыре - в города материковой части России. По данным компании, теперь задерживается на один час еще один поезд в Крым - №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 27 декабря.
11:30 28.12.2025
 
Семь поездов "Таврия" задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области

Из-за схода локомотива в Ростовской области задерживаются в пути 7 поездов "Таврия"

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПассажирский поезд "Таврия"
Пассажирский поезд Таврия - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Пассажирский поезд "Таврия". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Семь пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути следования из-за схода локомотива в Ростовской области, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
Как сообщили утром в воскресенье в "Северо-Кавказской железной дороге", в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Движение организовали по соседнему пути, в результате ЧП обошлось без пострадавших.
"Из-за инцидента на Северо-Кавказской железной дороге в пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия", - говорится в сообщении перевозчика в Крым.
Утром в воскресенье "Гранд Сервис Экспресс" сообщал о задержках шести составов, два из которых следуют в направлении Крыма, еще четыре - в города материковой части России.
По данным компании, теперь задерживается на один час еще один поезд в Крым - №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 27 декабря.
Цистерна - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области
13 декабря, 15:30
 
