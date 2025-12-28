https://1prime.ru/20251228/poezda-865997458.html

Число задерживающихся в пути поездов "Таврия" выросло до восьми

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Число пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России, задерживающихся в пути следования из-за инцидента в Ростовской области, выросло с семи до восьми, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Из-за инцидента на Северо-Кавказской железной дороге в пути следования задерживаются 8 поездов "Таврия", - говорится в сообщении. Так, теперь помимо семи пассажирских составов, задержанных утром в воскресенье, в пути следования на 1,5 часа задерживается поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря. Как сообщили утром в воскресенье в "Северо-Кавказской железной дороге", в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Движение организовали по соседнему пути, в результате ЧП обошлось без пострадавших.

