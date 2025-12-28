Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ростове-на-Дону более 30 пассажирских поездов отстают от расписания - 28.12.2025, ПРАЙМ
В Ростове-на-Дону более 30 пассажирских поездов отстают от расписания
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - ПРАЙМ. Более 30 пассажирских поездов отстают от расписания на время более одного часа из-за схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Сход локомотива грузового поезда произошел на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону в ночь на воскресенье. Никто не пострадал. Движение поездов было организовано по соседнему пути. К утру понедельника до 4 часов в пути задерживались 20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения. В настоящее время движение восстановили по двум путям. "На данный момент на время более одного часа отстают от расписания 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов", - говорится в сообщении. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути более 4 часов, обеспечены питанием.
россия, ростов-на-дону
Происшествия, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ
15:37 28.12.2025
 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - ПРАЙМ. Более 30 пассажирских поездов отстают от расписания на время более одного часа из-за схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Сход локомотива грузового поезда произошел на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону в ночь на воскресенье. Никто не пострадал. Движение поездов было организовано по соседнему пути. К утру понедельника до 4 часов в пути задерживались 20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения. В настоящее время движение восстановили по двум путям.
"На данный момент на время более одного часа отстают от расписания 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов", - говорится в сообщении.
Пассажиры поездов, задерживающихся в пути более 4 часов, обеспечены питанием.
 
