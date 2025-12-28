https://1prime.ru/20251228/poezda-865999606.html

В Ростове-на-Дону более 30 пассажирских поездов отстают от расписания

В Ростове-на-Дону более 30 пассажирских поездов отстают от расписания - 28.12.2025, ПРАЙМ

В Ростове-на-Дону более 30 пассажирских поездов отстают от расписания

Более 30 пассажирских поездов отстают от расписания на время более одного часа из-за схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону, сообщили в... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T15:37+0300

2025-12-28T15:37+0300

2025-12-28T15:37+0300

происшествия

россия

ростов-на-дону

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/08/849002623_0:105:3268:1943_1920x0_80_0_0_c722d24279f8fa406491eabac60bb166.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - ПРАЙМ. Более 30 пассажирских поездов отстают от расписания на время более одного часа из-за схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Сход локомотива грузового поезда произошел на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону в ночь на воскресенье. Никто не пострадал. Движение поездов было организовано по соседнему пути. К утру понедельника до 4 часов в пути задерживались 20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения. В настоящее время движение восстановили по двум путям. "На данный момент на время более одного часа отстают от расписания 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов", - говорится в сообщении. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути более 4 часов, обеспечены питанием.

ростов-на-дону

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростов-на-дону