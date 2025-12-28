Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат - 28.12.2025
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат - 28.12.2025, ПРАЙМ
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат
Связи между Россией и Польшей в экономической сфере деградировали до наихудшего возможного состояния, считает временный поверенный в делах России в Польше... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T21:48+0300
2025-12-28T21:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Связи между Россией и Польшей в экономической сфере деградировали до наихудшего возможного состояния, считает временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. "Никаких форматов нашего двустороннего взаимодействия уже давно не осталось. В Польше о них не вспоминают. Экономические связи просели хуже некуда", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE". При этом дипломат подчеркнул, что за последние годы Россия только отвечала на действия польской стороны, а не принимала инициативно меры, направленные на разрушение отношений с Варшавой.
21:48 28.12.2025
 
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат

Ордаш: экономические связи РФ с Польшей достигли наихудшего возможного состояния

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski Польский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Связи между Россией и Польшей в экономической сфере деградировали до наихудшего возможного состояния, считает временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
"Никаких форматов нашего двустороннего взаимодействия уже давно не осталось. В Польше о них не вспоминают. Экономические связи просели хуже некуда", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE".
При этом дипломат подчеркнул, что за последние годы Россия только отвечала на действия польской стороны, а не принимала инициативно меры, направленные на разрушение отношений с Варшавой.
