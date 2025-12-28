https://1prime.ru/20251228/polsha-866007253.html
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Связи между Россией и Польшей в экономической сфере деградировали до наихудшего возможного состояния, считает временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. "Никаких форматов нашего двустороннего взаимодействия уже давно не осталось. В Польше о них не вспоминают. Экономические связи просели хуже некуда", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE". При этом дипломат подчеркнул, что за последние годы Россия только отвечала на действия польской стороны, а не принимала инициативно меры, направленные на разрушение отношений с Варшавой.
