В Сочи загорелся автосервис
В Сочи загорелся автосервис
2025-12-28T13:53+0300
происшествия
СОЧИ, 28 дек - ПРАЙМ. Возгорание от автосервиса в Сочи перекинулось на соседние складские помещения и здание, площадь пожара превысила 1000 квадратных метров, сообщили в городской администрации. "На улице Транспортной произошло возгорание автосервиса, огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
