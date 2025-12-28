https://1prime.ru/20251228/pozhar-865995839.html

В Сочи загорелся автосервис

В Сочи загорелся автосервис

происшествия

сочи

пожар

краснодарский край

СОЧИ, 28 дек - ПРАЙМ. Возгорание от автосервиса в Сочи перекинулось на соседние складские помещения и здание, площадь пожара превысила 1000 квадратных метров, сообщили в городской администрации. "На улице Транспортной произошло возгорание автосервиса, огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

сочи, пожар, краснодарский край