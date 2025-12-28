Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сочи загорелся автосервис - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251228/pozhar-865995839.html
В Сочи загорелся автосервис
В Сочи загорелся автосервис - 28.12.2025, ПРАЙМ
В Сочи загорелся автосервис
Возгорание от автосервиса в Сочи перекинулось на соседние складские помещения и здание, площадь пожара превысила 1000 квадратных метров, сообщили в городской... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T13:53+0300
2025-12-28T13:53+0300
происшествия
сочи
пожар
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26c9c8260cc6e4ce2b8a95073fbc2738.jpg
СОЧИ, 28 дек - ПРАЙМ. Возгорание от автосервиса в Сочи перекинулось на соседние складские помещения и здание, площадь пожара превысила 1000 квадратных метров, сообщили в городской администрации. "На улице Транспортной произошло возгорание автосервиса, огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
сочи
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_995038808ababf9d79ccf0b41acb672a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сочи, пожар, краснодарский край
Происшествия, СОЧИ, пожар, Краснодарский край
13:53 28.12.2025
 
В Сочи загорелся автосервис

Возгорание от автосервиса в Сочи перекинулось на соседние склады и здание

© РИА Новости . Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Сотрудник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости . Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СОЧИ, 28 дек - ПРАЙМ. Возгорание от автосервиса в Сочи перекинулось на соседние складские помещения и здание, площадь пожара превысила 1000 квадратных метров, сообщили в городской администрации.
"На улице Транспортной произошло возгорание автосервиса, огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСОЧИпожарКраснодарский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала