В Тверской области загорелся склад обувной фабрики - 28.12.2025
В Тверской области загорелся склад обувной фабрики
2025-12-28T13:56+0300
2025-12-28T13:56+0300
происшествия
россия
мчс
тверская область
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Склад обувной фабрики горит на площади пять тысяч "квадратов" в городе Торжок Тверской области, возгорание уже локализовано, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре в городе Торжок. По прибытии на место было обнаружено, что горит склад обувной фабрики на площади 5000 квадратных метров. На данный момент пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Добавляется, что на месте происшествия работают более 70 человек и 20 единиц техники.
тверская область
россия, мчс, тверская область
Происшествия, РОССИЯ, МЧС, Тверская область
13:56 28.12.2025
 
В Тверской области загорелся склад обувной фабрики

В Торжке загорелся склад обувной фабрики на пяти тысячах квадратов

© РИА Новости . Андрей Попов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Тушение пожара. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Попов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Склад обувной фабрики горит на площади пять тысяч "квадратов" в городе Торжок Тверской области, возгорание уже локализовано, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре в городе Торжок. По прибытии на место было обнаружено, что горит склад обувной фабрики на площади 5000 квадратных метров. На данный момент пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия работают более 70 человек и 20 единиц техники.
Заголовок открываемого материала