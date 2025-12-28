https://1prime.ru/20251228/pozhar-865996198.html
В Тверской области загорелся склад обувной фабрики
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Склад обувной фабрики горит на площади пять тысяч "квадратов" в городе Торжок Тверской области, возгорание уже локализовано, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре в городе Торжок. По прибытии на место было обнаружено, что горит склад обувной фабрики на площади 5000 квадратных метров. На данный момент пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Добавляется, что на месте происшествия работают более 70 человек и 20 единиц техники.
