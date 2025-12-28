Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это бомба": в США предупредили Россию о грандиозной провокации - 28.12.2025
"Это бомба": в США предупредили Россию о грандиозной провокации
"Это бомба": в США предупредили Россию о грандиозной провокации - 28.12.2025, ПРАЙМ
"Это бомба": в США предупредили Россию о грандиозной провокации
Запросы Владимира Зеленского по поводу гарантий безопасности для Украины станут возможностью для Запада, чтобы устроить провокацию против России, об этом в... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T07:42+0300
2025-12-28T07:42+0300
МОСКВА, 28 декабря — ПРАЙМ. Запросы Владимира Зеленского по поводу гарантий безопасности для Украины станут возможностью для Запада, чтобы устроить провокацию против России, об этом в соцсети Х написал американский экономический аналитик Мартин Армстронг. "Это бомба замедленного действия, которая позволит ЕС и НАТО устроить провокацию, обвинить Россию и спровоцировать полномасштабную войну, к которой стремится Европа", — считает он. Кроме того, эксперт добавил, что следует настороженно относиться к любым мирным планам по Украине, где присутствуют положения о коллективной обороне. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что лидеры государств ЕС планируют обсудить гарантии для Украины после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что все участники дискуссии единогласно считают гарантии безопасности для Киева крайне важными. Ранее в Берлине прошли переговоры между делегациями США и Украины. По словам Туска, западные страны согласились предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО. Взамен США потребовали от киевского руководства территориальные уступки. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон пришли к согласованной позиции о том, что Украина должна оставаться внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством. На таких условиях Россия в 1991 году признала независимость Украины.
07:42 28.12.2025
 
"Это бомба": в США предупредили Россию о грандиозной провокации

Армстронг: Запад использует гарантии безопасности для Киева для провокации против России

МОСКВА, 28 декабря — ПРАЙМ. Запросы Владимира Зеленского по поводу гарантий безопасности для Украины станут возможностью для Запада, чтобы устроить провокацию против России, об этом в соцсети Х написал американский экономический аналитик Мартин Армстронг.
"Это бомба замедленного действия, которая позволит ЕС и НАТО устроить провокацию, обвинить Россию и спровоцировать полномасштабную войну, к которой стремится Европа", — считает он.
Кроме того, эксперт добавил, что следует настороженно относиться к любым мирным планам по Украине, где присутствуют положения о коллективной обороне.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что лидеры государств ЕС планируют обсудить гарантии для Украины после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что все участники дискуссии единогласно считают гарантии безопасности для Киева крайне важными.
Ранее в Берлине прошли переговоры между делегациями США и Украины. По словам Туска, западные страны согласились предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО. Взамен США потребовали от киевского руководства территориальные уступки.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон пришли к согласованной позиции о том, что Украина должна оставаться внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством. На таких условиях Россия в 1991 году признала независимость Украины.
 
Заголовок открываемого материала