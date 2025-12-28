https://1prime.ru/20251228/provokatsiya-865987688.html

"Это бомба": в США предупредили Россию о грандиозной провокации

"Это бомба": в США предупредили Россию о грандиозной провокации - 28.12.2025, ПРАЙМ

"Это бомба": в США предупредили Россию о грандиозной провокации

Запросы Владимира Зеленского по поводу гарантий безопасности для Украины станут возможностью для Запада, чтобы устроить провокацию против России, об этом в... | 28.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 декабря — ПРАЙМ. Запросы Владимира Зеленского по поводу гарантий безопасности для Украины станут возможностью для Запада, чтобы устроить провокацию против России, об этом в соцсети Х написал американский экономический аналитик Мартин Армстронг. "Это бомба замедленного действия, которая позволит ЕС и НАТО устроить провокацию, обвинить Россию и спровоцировать полномасштабную войну, к которой стремится Европа", — считает он. Кроме того, эксперт добавил, что следует настороженно относиться к любым мирным планам по Украине, где присутствуют положения о коллективной обороне. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что лидеры государств ЕС планируют обсудить гарантии для Украины после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что все участники дискуссии единогласно считают гарантии безопасности для Киева крайне важными. Ранее в Берлине прошли переговоры между делегациями США и Украины. По словам Туска, западные страны согласились предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО. Взамен США потребовали от киевского руководства территориальные уступки. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон пришли к согласованной позиции о том, что Украина должна оставаться внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством. На таких условиях Россия в 1991 году признала независимость Украины.

