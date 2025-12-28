https://1prime.ru/20251228/putin-866004605.html
Путин продлил действие законодательства о спорте в новых регионах
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия положений законодательства в сфере спорта на территории новых регионов РФ до 1 января 2026 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Член комитета Совфеда по соцполитике Сергей Карякин ранее объяснял, что закон касается государственной аккредитации региональных спортивных федераций, установления особенностей включения в перечень базовых видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, а также иных видов спорта, развиваемых в новых регионах РФ. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
