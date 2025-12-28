Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин продлил действие законодательства о спорте в новых регионах
2025-12-28T18:08+0300
политика
бизнес
общество
рф
владимир путин
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия положений законодательства в сфере спорта на территории новых регионов РФ до 1 января 2026 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Член комитета Совфеда по соцполитике Сергей Карякин ранее объяснял, что закон касается государственной аккредитации региональных спортивных федераций, установления особенностей включения в перечень базовых видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, а также иных видов спорта, развиваемых в новых регионах РФ. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
рф
бизнес, общество , рф, владимир путин
Политика, Бизнес, Общество , РФ, Владимир Путин
18:08 28.12.2025
 
Путин продлил действие законодательства о спорте в новых регионах

Путин продлил действие законодательства о спорте на территории новых регионов

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия положений законодательства в сфере спорта на территории новых регионов РФ до 1 января 2026 года.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Член комитета Совфеда по соцполитике Сергей Карякин ранее объяснял, что закон касается государственной аккредитации региональных спортивных федераций, установления особенностей включения в перечень базовых видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, а также иных видов спорта, развиваемых в новых регионах РФ.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Путин подписал закон о добровольческой деятельности сотрудников
ПолитикаБизнесОбществоРФВладимир Путин
 
 
