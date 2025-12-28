https://1prime.ru/20251228/raskhody-865992403.html
"Сбер" раскрыл, сколько россияне тратят в месяц
"Сбер" раскрыл, сколько россияне тратят в месяц - 28.12.2025, ПРАЙМ
"Сбер" раскрыл, сколько россияне тратят в месяц
Потребительские расходы россиян в январе-ноябре текущего года составили 40,4 тысячи рублей в месяц, при этом больше всех тратят граждане 25-44 лет, сообщается в | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T11:16+0300
2025-12-28T11:16+0300
2025-12-28T11:16+0300
экономика
финансы
россия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Потребительские расходы россиян в январе-ноябре текущего года составили 40,4 тысячи рублей в месяц, при этом больше всех тратят граждане 25-44 лет, сообщается в исследовании "СберИндекса", которое есть у РИА Новости. "Молодежь от 15 до 24 лет тратила в среднем 28,9 тысячи рублей в месяц. Наиболее высокие траты у самой экономически активной группы 25-44 лет - 53 тысячи рублей", - выяснили аналитики. В то же время у россиян в возрасте 45-64 лет траты составляли в среднем 40,8 тысячи рублей в месяц, а у граждан старше 65 лет - 25,5 тысячи рублей. В целом средние потребительские расходы россиян в январе-ноябре 2025 года достигли 40,4 тысяч рублей в месяц. Это на 13,9% больше, чем годом ранее, указали аналитики. Отмечается, что прирост потребительских расходов в текущем году году имел разную структуру в селах и городах. Более половины роста в селах аналитики объясняют тратами на маркетплейсах, остальное - базовые траты на продовольствие (25%), услуги ЖКХ (5-6%) и транспорт (4-6%). В то же время в городах на маркетплейсы приходилось только 20-40% прироста, на продовольствие - 25%, а вот у общественного питания вклад был выше, чем в селах - около 7-9%. При это в городах значительную долю роста составили расходы на здоровье и путешествия - по 4-7% каждая категория.
https://1prime.ru/20250823/rossijane-861126404.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, сбербанк
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Сбербанк
"Сбер" раскрыл, сколько россияне тратят в месяц
"СберИндекс": россияне в январе-ноябре тратили в среднем 40,4 тысячи рублей в месяц
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Потребительские расходы россиян в январе-ноябре текущего года составили 40,4 тысячи рублей в месяц, при этом больше всех тратят граждане 25-44 лет, сообщается в исследовании "СберИндекса", которое есть у РИА Новости.
"Молодежь от 15 до 24 лет тратила в среднем 28,9 тысячи рублей в месяц. Наиболее высокие траты у самой экономически активной группы 25-44 лет - 53 тысячи рублей", - выяснили аналитики. В то же время у россиян в возрасте 45-64 лет траты составляли в среднем 40,8 тысячи рублей в месяц, а у граждан старше 65 лет - 25,5 тысячи рублей.
В целом средние потребительские расходы россиян в январе-ноябре 2025 года достигли 40,4 тысяч рублей в месяц. Это на 13,9% больше, чем годом ранее, указали аналитики.
Отмечается, что прирост потребительских расходов в текущем году году имел разную структуру в селах и городах. Более половины роста в селах аналитики объясняют тратами на маркетплейсах, остальное - базовые траты на продовольствие (25%), услуги ЖКХ (5-6%) и транспорт (4-6%).
В то же время в городах на маркетплейсы приходилось только 20-40% прироста, на продовольствие - 25%, а вот у общественного питания вклад был выше, чем в селах - около 7-9%. При это в городах значительную долю роста составили расходы на здоровье и путешествия - по 4-7% каждая категория.
Россияне назвали самые бесполезные траты лета