https://1prime.ru/20251228/raskhody-865992403.html

"Сбер" раскрыл, сколько россияне тратят в месяц

"Сбер" раскрыл, сколько россияне тратят в месяц - 28.12.2025, ПРАЙМ

"Сбер" раскрыл, сколько россияне тратят в месяц

Потребительские расходы россиян в январе-ноябре текущего года составили 40,4 тысячи рублей в месяц, при этом больше всех тратят граждане 25-44 лет, сообщается в | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T11:16+0300

2025-12-28T11:16+0300

2025-12-28T11:16+0300

экономика

финансы

россия

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Потребительские расходы россиян в январе-ноябре текущего года составили 40,4 тысячи рублей в месяц, при этом больше всех тратят граждане 25-44 лет, сообщается в исследовании "СберИндекса", которое есть у РИА Новости. "Молодежь от 15 до 24 лет тратила в среднем 28,9 тысячи рублей в месяц. Наиболее высокие траты у самой экономически активной группы 25-44 лет - 53 тысячи рублей", - выяснили аналитики. В то же время у россиян в возрасте 45-64 лет траты составляли в среднем 40,8 тысячи рублей в месяц, а у граждан старше 65 лет - 25,5 тысячи рублей. В целом средние потребительские расходы россиян в январе-ноябре 2025 года достигли 40,4 тысяч рублей в месяц. Это на 13,9% больше, чем годом ранее, указали аналитики. Отмечается, что прирост потребительских расходов в текущем году году имел разную структуру в селах и городах. Более половины роста в селах аналитики объясняют тратами на маркетплейсах, остальное - базовые траты на продовольствие (25%), услуги ЖКХ (5-6%) и транспорт (4-6%). В то же время в городах на маркетплейсы приходилось только 20-40% прироста, на продовольствие - 25%, а вот у общественного питания вклад был выше, чем в селах - около 7-9%. При это в городах значительную долю роста составили расходы на здоровье и путешествия - по 4-7% каждая категория.

https://1prime.ru/20250823/rossijane-861126404.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, сбербанк