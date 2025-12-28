Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разработчик чат-бота ChatGPT наймет специалиста по кибербезопасности - 28.12.2025
Разработчик чат-бота ChatGPT наймет специалиста по кибербезопасности
Разработчик чат-бота ChatGPT наймет специалиста по кибербезопасности - 28.12.2025, ПРАЙМ
Разработчик чат-бота ChatGPT наймет специалиста по кибербезопасности
Компания-разработчик чат-бота ChatGPT - OpenAI - наймет главного специалиста по безопасности в сфере искусственного интеллекта, который будет заниматься... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T03:07+0300
2025-12-28T03:07+0300
технологии
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Компания-разработчик чат-бота ChatGPT - OpenAI - наймет главного специалиста по безопасности в сфере искусственного интеллекта, который будет заниматься выявлением угроз в этой области и способов борьбы с ними, сообщил гендиректор компании Сэм Альтман. "Если вы хотите помочь миру понять, как обеспечить специалистов по кибербезопасности новейшими возможностями и в то же время недопустить использование их злоумышленниками... пожалуйста, рассмотрите возможность подачи заявки на вакансию", - написал Альтман на своей странице в соцсети Х. Глава компании пояснил, что сейчас человечество входит в мир, где необходимо обладать более точным пониманием того, как можно злоупотребить возможностями нейросетей, а также - как исправить данные слабые стороны в продуктах OpenAI и не только. К посту была прикреплена ссылка на описание должности. В ссылке для подачи заявки на работу говорится, что специалистам будут платить 555 тысяч долларов в год.
технологии
Технологии
03:07 28.12.2025
 
Разработчик чат-бота ChatGPT наймет специалиста по кибербезопасности

Разработчик чат-бота OpenAI наймет специалиста по кибербезопасности

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Компания-разработчик чат-бота ChatGPT - OpenAI - наймет главного специалиста по безопасности в сфере искусственного интеллекта, который будет заниматься выявлением угроз в этой области и способов борьбы с ними, сообщил гендиректор компании Сэм Альтман.
"Если вы хотите помочь миру понять, как обеспечить специалистов по кибербезопасности новейшими возможностями и в то же время недопустить использование их злоумышленниками... пожалуйста, рассмотрите возможность подачи заявки на вакансию", - написал Альтман на своей странице в соцсети Х.
Глава компании пояснил, что сейчас человечество входит в мир, где необходимо обладать более точным пониманием того, как можно злоупотребить возможностями нейросетей, а также - как исправить данные слабые стороны в продуктах OpenAI и не только.
К посту была прикреплена ссылка на описание должности. В ссылке для подачи заявки на работу говорится, что специалистам будут платить 555 тысяч долларов в год.
 
