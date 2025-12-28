https://1prime.ru/20251228/razrabotchik-865985755.html

Разработчик чат-бота ChatGPT наймет специалиста по кибербезопасности

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Компания-разработчик чат-бота ChatGPT - OpenAI - наймет главного специалиста по безопасности в сфере искусственного интеллекта, который будет заниматься выявлением угроз в этой области и способов борьбы с ними, сообщил гендиректор компании Сэм Альтман. "Если вы хотите помочь миру понять, как обеспечить специалистов по кибербезопасности новейшими возможностями и в то же время недопустить использование их злоумышленниками... пожалуйста, рассмотрите возможность подачи заявки на вакансию", - написал Альтман на своей странице в соцсети Х. Глава компании пояснил, что сейчас человечество входит в мир, где необходимо обладать более точным пониманием того, как можно злоупотребить возможностями нейросетей, а также - как исправить данные слабые стороны в продуктах OpenAI и не только. К посту была прикреплена ссылка на описание должности. В ссылке для подачи заявки на работу говорится, что специалистам будут платить 555 тысяч долларов в год.

