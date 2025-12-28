Правительство предоставит Росатому госгарантии до 8,75 миллиардов долларов

https://1prime.ru/20251228/rosatom-866004990.html

Правительство РФ предоставит "Росатому" в 2025 году государственные гарантии на сумму до 8,75 миллиарда долларов в обеспечение обязательств атомной... | 28.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ предоставит "Росатому" в 2025 году государственные гарантии на сумму до 8,75 миллиарда долларов в обеспечение обязательств атомной госкорпорации по кредитам, привлекаемым в "Газпромбанке", соответствующие постановления кабинета министров опубликованы в воскресенье на официальном портале правовой информации. Согласно постановлениям, речь идет о двух госгарантиях - на сумму до 3,85 миллиарда долларов и на сумму до 4,9 миллиарда долларов.

