Правительство предоставит Росатому госгарантии до 8,75 миллиардов долларов

энергетика
рф
финансы
росатом
газпромбанк
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ предоставит "Росатому" в 2025 году государственные гарантии на сумму до 8,75 миллиарда долларов в обеспечение обязательств атомной госкорпорации по кредитам, привлекаемым в "Газпромбанке", соответствующие постановления кабинета министров опубликованы в воскресенье на официальном портале правовой информации. Согласно постановлениям, речь идет о двух госгарантиях - на сумму до 3,85 миллиарда долларов и на сумму до 4,9 миллиарда долларов.
рф
Новости
ru-RU
Согласно постановлениям, речь идет о двух госгарантиях - на сумму до 3,85 миллиарда долларов и на сумму до 4,9 миллиарда долларов.
