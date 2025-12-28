https://1prime.ru/20251228/roskosmos-866006037.html
В "Роскосмосе" сообщили о выводе 52 космических аппарата на орбиту
В "Роскосмосе" сообщили о выводе 52 космических аппарата на орбиту - 28.12.2025, ПРАЙМ
В "Роскосмосе" сообщили о выводе 52 космических аппарата на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника в ходе пуска с космодрома Восточный, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T21:12+0300
2025-12-28T21:12+0300
2025-12-28T21:12+0300
экономика
технологии
дмитрий баканов
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1c/860021552_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10fb4b9e11b072289ce77dfe256464c0.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника в ходе пуска с космодрома Восточный, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Сегодня на орбиту были выведены 52 космических аппарата", - сказал Баканов в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом". Он добавил, что все россияне могут гордиться тем, что 2025 год прошёл без аварий. Ракета "Союз-2.1б" стартовала в 16.18 мск и вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат". Через час после пуска он доставил на орбиту спутники стереоскопической съемки Земли "Аист-2Т" №1 и №2. После этого "Фрегат" вывел на заданные орбиты ещё 50 аппаратов. Среди них - четыре аппарата "Грифон" для съёмки Земли, несколько спутников автоматической идентификационный системы судов компании "Спутникс" и три спутника дистанционного зондирования Земли "Зоркий". Также на орбиты выведены спутник "Скорпион" разработки Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцина, аппарат "Лобачевский" ННГУ имени Лобачевского с гиперспектральной и мультиспектральной камерой для оценки состояния растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах, четыре аппарата, созданные по образовательной программе Space-π.
https://1prime.ru/20251228/sputnik-866004272.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1c/860021552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5247fd8ea86ee4ba4d894fbcdb4326ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дмитрий баканов, роскосмос
Экономика, Технологии, Дмитрий Баканов, Роскосмос
В "Роскосмосе" сообщили о выводе 52 космических аппарата на орбиту
Глава "Роскосмоса": 52 космических аппарата вывели на орбиту в ходе пуска с Восточного
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника в ходе пуска с космодрома Восточный, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Сегодня на орбиту были выведены 52 космических аппарата", - сказал Баканов
в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом
".
Он добавил, что все россияне могут гордиться тем, что 2025 год прошёл без аварий.
Ракета "Союз-2.1б" стартовала в 16.18 мск и вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат". Через час после пуска он доставил на орбиту спутники стереоскопической съемки Земли "Аист-2Т" №1 и №2.
После этого "Фрегат" вывел на заданные орбиты ещё 50 аппаратов. Среди них - четыре аппарата "Грифон" для съёмки Земли, несколько спутников автоматической идентификационный системы судов компании "Спутникс" и три спутника дистанционного зондирования Земли "Зоркий".
Также на орбиты выведены спутник "Скорпион" разработки Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцина, аппарат "Лобачевский" ННГУ имени Лобачевского с гиперспектральной и мультиспектральной камерой для оценки состояния растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах, четыре аппарата, созданные по образовательной программе Space-π.
В России впервые запущены спутники по "космическому лизингу"