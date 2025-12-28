https://1prime.ru/20251228/roskosmos-866006037.html

В "Роскосмосе" сообщили о выводе 52 космических аппарата на орбиту

2025-12-28T21:12+0300

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника в ходе пуска с космодрома Восточный, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Сегодня на орбиту были выведены 52 космических аппарата", - сказал Баканов в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом". Он добавил, что все россияне могут гордиться тем, что 2025 год прошёл без аварий. Ракета "Союз-2.1б" стартовала в 16.18 мск и вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат". Через час после пуска он доставил на орбиту спутники стереоскопической съемки Земли "Аист-2Т" №1 и №2. После этого "Фрегат" вывел на заданные орбиты ещё 50 аппаратов. Среди них - четыре аппарата "Грифон" для съёмки Земли, несколько спутников автоматической идентификационный системы судов компании "Спутникс" и три спутника дистанционного зондирования Земли "Зоркий". Также на орбиты выведены спутник "Скорпион" разработки Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцина, аппарат "Лобачевский" ННГУ имени Лобачевского с гиперспектральной и мультиспектральной камерой для оценки состояния растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах, четыре аппарата, созданные по образовательной программе Space-π.

