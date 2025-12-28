Около 70-80 тысяч индийских рабочих трудятся в России

https://1prime.ru/20251228/rossija-865985907.html

экономика

россия

мировая экономика

индия

рф

владимир путин

нарендра моди

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Порядка 70-80 тысяч рабочих из Индии трудятся в РФ, сообщил в интервью РИА Новости индийский посол в России Винай Кумар. Президент РФ Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению индийского премьера Нарендры Моди. По итогам переговоров стороны подписали 29 совместных документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы. "Исходя из требований, которые предъявляет Россия, мы рады, что получили юридический документ для облегчения работы индийского персонала, трудоустройства рабочих из Индии российскими промышленниками и компаниями. По нашим оценкам, около 70-80 тысяч индийских граждан уже трудоустроены в России. Есть целый ряд компаний, которые установили контакты с индийскими контрагентами. В июне этого года мы организовали конференцию по налаживанию контактов между российскими компаниями по подбору персонала и соответствующими агентствами из Индии, а также региональными правительствами. Результатом их плодотворного взаимодействия стал наем десятков тысяч индийцев в короткие сроки. Они работают в сферах строительства, инженерного дела, производства текстиля", - сказал агентству дипломат. Подписанный меморандум о мобильности рабочей силы поможет сторонам направлять квалифицированных специалистов и рабочих средней квалификации для дальнейшего развития промышленного и технологического сотрудничества, заключил посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.

