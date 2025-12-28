Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России приняли закон о производственном контроле в сфере рыбоводства
В России приняли закон о производственном контроле в сфере рыбоводства
В России приняли закон о производственном контроле в сфере рыбоводства - 28.12.2025, ПРАЙМ
В России приняли закон о производственном контроле в сфере рыбоводства
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий рыбоводным хозяйствам осуществлять производственный контроль для предотвращения кражи рыбы из... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T15:21+0300
2025-12-28T15:21+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
рф
карелия
лнр
владимир путин
росрыболовство
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/83348/86/833488686_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_2ea3e6c6f6969d34fee7bac0331f0717.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий рыбоводным хозяйствам осуществлять производственный контроль для предотвращения кражи рыбы из садков, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает, что такие хозяйства смогут вести производственный контроль в целях сохранения объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), в том числе выращиваемой с использованием садков и других технических средств в искусственно созданной среде обитания. Производственный контроль будет добровольным, а порядок такого контроля установит правительство РФ. Сенатор от Карелии Игорь Зубарев ранее сообщал о жалобах рыбоводных хозяйств на сложности во взаимодействии с правоохранительными органами. По его словам, форелеводы нередко сталкиваются с кражей рыбы из садков, но им отказывают в возбуждении уголовных дел и оформлении документов, подтверждающих ущерб, для обращения в страховую компанию. Закон позволит рыбоводным хозяйствам предупреждать и выявлять такие кражи в рамках производственного контроля. Кроме того, закон продлевает на 2026-2027 годы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действие документов, на основании которых осуществляется рыбоводство, выданных до их воссоединения с Россией. До 2028 года продлевается и право рыбоводных хозяйств без проведения торгов заключить с Росрыболовством договор пользования рыбоводным участком на оставшуюся часть срока, предусмотренного такими документами, в порядке, установленном этими регионами по согласованию с Минсельхозом России. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а нормы о производственном контроле начнут действовать с 1 марта 2027 года.
рф
карелия
лнр
сельское хозяйство, бизнес, рф, карелия, лнр, владимир путин, росрыболовство, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, РФ, Карелия, ЛНР, Владимир Путин, Росрыболовство, Минсельхоз
15:21 28.12.2025
 
В России приняли закон о производственном контроле в сфере рыбоводства

Путин подписал закон о производственном контроле в сфере рыбоводства

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРыбная ферма
Рыбная ферма - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Рыбная ферма. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий рыбоводным хозяйствам осуществлять производственный контроль для предотвращения кражи рыбы из садков, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает, что такие хозяйства смогут вести производственный контроль в целях сохранения объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), в том числе выращиваемой с использованием садков и других технических средств в искусственно созданной среде обитания.
Производственный контроль будет добровольным, а порядок такого контроля установит правительство РФ.
Сенатор от Карелии Игорь Зубарев ранее сообщал о жалобах рыбоводных хозяйств на сложности во взаимодействии с правоохранительными органами. По его словам, форелеводы нередко сталкиваются с кражей рыбы из садков, но им отказывают в возбуждении уголовных дел и оформлении документов, подтверждающих ущерб, для обращения в страховую компанию.
Закон позволит рыбоводным хозяйствам предупреждать и выявлять такие кражи в рамках производственного контроля.
Кроме того, закон продлевает на 2026-2027 годы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действие документов, на основании которых осуществляется рыбоводство, выданных до их воссоединения с Россией.
До 2028 года продлевается и право рыбоводных хозяйств без проведения торгов заключить с Росрыболовством договор пользования рыбоводным участком на оставшуюся часть срока, предусмотренного такими документами, в порядке, установленном этими регионами по согласованию с Минсельхозом России.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а нормы о производственном контроле начнут действовать с 1 марта 2027 года.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоБизнесРФКарелияЛНРВладимир ПутинРосрыболовствоМинсельхоз
 
 
