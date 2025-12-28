Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске запущены два котла - 28.12.2025, ПРАЙМ
На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске запущены два котла
На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске запущены два котла - 28.12.2025, ПРАЙМ
На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске запущены два котла
На Ново-Зиминской ТЭЦ, где произошла поломка технологического оборудования, запущены два котла, параметры теплоснабжения близки к норме, сообщил РИА Новости... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T06:11+0300
2025-12-28T06:11+0300
россия
ИРКУТСК, 28 дек - ПРАЙМ. На Ново-Зиминской ТЭЦ, где произошла поломка технологического оборудования, запущены два котла, параметры теплоснабжения близки к норме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Байкальской энергетической компании. На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске в субботу проводились ремонтные работы в связи с поломкой технологического оборудования. Вечером, по данным мэрии, была начата растопка одного из котлоагрегатов, планировался запуск второго котла. "Вчера запустили два котла. Все параметры по теплоснабжению, даже с учётом похолодания, близки к норме", - заявил собеседник агентства. Ново-Зиминская ТЭЦ отапливает три муниципалитета: города Зима, Саянск и Зиминский район, где в общей сложности проживают порядка 80 тысяч человек. Температура воздуха в Саянске ночью была минус 20 градусов.
россия
РОССИЯ
06:11 28.12.2025
 
На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске запущены два котла

На Ново-Зиминской ТЭЦ, где произошла поломка оборудования, запустили два котла

ИРКУТСК, 28 дек - ПРАЙМ. На Ново-Зиминской ТЭЦ, где произошла поломка технологического оборудования, запущены два котла, параметры теплоснабжения близки к норме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Байкальской энергетической компании.
На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске в субботу проводились ремонтные работы в связи с поломкой технологического оборудования. Вечером, по данным мэрии, была начата растопка одного из котлоагрегатов, планировался запуск второго котла.
"Вчера запустили два котла. Все параметры по теплоснабжению, даже с учётом похолодания, близки к норме", - заявил собеседник агентства.
Ново-Зиминская ТЭЦ отапливает три муниципалитета: города Зима, Саянск и Зиминский район, где в общей сложности проживают порядка 80 тысяч человек. Температура воздуха в Саянске ночью была минус 20 градусов.
 
Заголовок открываемого материала