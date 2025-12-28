https://1prime.ru/20251228/sajansk-865986754.html

На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске запущены два котла

На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске запущены два котла - 28.12.2025, ПРАЙМ

На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске запущены два котла

На Ново-Зиминской ТЭЦ, где произошла поломка технологического оборудования, запущены два котла, параметры теплоснабжения близки к норме, сообщил РИА Новости... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T06:11+0300

2025-12-28T06:11+0300

2025-12-28T06:11+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865986754.jpg?1766891467

ИРКУТСК, 28 дек - ПРАЙМ. На Ново-Зиминской ТЭЦ, где произошла поломка технологического оборудования, запущены два котла, параметры теплоснабжения близки к норме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Байкальской энергетической компании. На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске в субботу проводились ремонтные работы в связи с поломкой технологического оборудования. Вечером, по данным мэрии, была начата растопка одного из котлоагрегатов, планировался запуск второго котла. "Вчера запустили два котла. Все параметры по теплоснабжению, даже с учётом похолодания, близки к норме", - заявил собеседник агентства. Ново-Зиминская ТЭЦ отапливает три муниципалитета: города Зима, Саянск и Зиминский район, где в общей сложности проживают порядка 80 тысяч человек. Температура воздуха в Саянске ночью была минус 20 градусов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия