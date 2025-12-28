https://1prime.ru/20251228/sajansk-865986754.html
На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске запущены два котла
ИРКУТСК, 28 дек - ПРАЙМ. На Ново-Зиминской ТЭЦ, где произошла поломка технологического оборудования, запущены два котла, параметры теплоснабжения близки к норме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Байкальской энергетической компании.
На Ново-Зиминской ТЭЦ в Саянске в субботу проводились ремонтные работы в связи с поломкой технологического оборудования. Вечером, по данным мэрии, была начата растопка одного из котлоагрегатов, планировался запуск второго котла.
"Вчера запустили два котла. Все параметры по теплоснабжению, даже с учётом похолодания, близки к норме", - заявил собеседник агентства.
Ново-Зиминская ТЭЦ отапливает три муниципалитета: города Зима, Саянск и Зиминский район, где в общей сложности проживают порядка 80 тысяч человек. Температура воздуха в Саянске ночью была минус 20 градусов.
