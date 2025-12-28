В Самаре отменили пять рейсов из-за ограничений в московском регионе

https://1prime.ru/20251228/samara-865992549.html
2025-12-28T11:22+0300
САРАТОВ, 28 дек - ПРАЙМ. Пять рейсов на прилет и вылет отменены в аэропорту Самары после субботних ограничений в московском регионе, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Курумоч". На прилет отменены ночной рейс до Москвы, утренний до Минеральных Вод и рейс до Москвы, запланированный на 15.40 мск. Кроме того, отменены два утренних рейса из Самары до Москвы и Минеральных Вод, а также еще один до Москвы. Задерживаются на вылет на 12 часов два борта в Москву и Хургаду. Вылет во Внуково запланирован на 15.20 мск, в Хургаду - в 16.00 мск. Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи. Более 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса.
