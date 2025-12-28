Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Samsung зарегистрировал два товарных знака в России - 28.12.2025
Samsung зарегистрировал два товарных знака в России
Samsung зарегистрировал два товарных знака в России - 28.12.2025, ПРАЙМ
Samsung зарегистрировал два товарных знака в России
Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung зарегистрировал в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу...
2025-12-28T12:18+0300
2025-12-28T12:18+0300
экономика
бизнес
технологии
сеул
samsung
роспатент
южная корея
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860427877_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_a5370615ff25a648523d893e7ed31b19.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung зарегистрировал в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию знака Samsung Neo Qled была подана в ведомство в августе 2024 года. Роспатент принял решение о регистрации знака в декабре 2025 года. Кроме того, компания подала заявление на регистрацию знака MovingStyle в апреле 2025 года, ведомство приняло решение зарегистрировать знак в октябре 2025 года. Под этими знаками бренд будет продавать в России телевизоры, видеомониторы и дисплеи с плоским экраном. Также компания подала заявку на регистрацию товарного знака Samsung Spatial Signage, однако решение о регистрации пока не приятно. Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
сеул
южная корея
бизнес, технологии, сеул, samsung, роспатент, южная корея, россия
Экономика, Бизнес, Технологии, СЕУЛ, Samsung, Роспатент, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РОССИЯ
12:18 28.12.2025
 
Samsung зарегистрировал два товарных знака в России

Роспатент зарегистрировал товарные знаки Samsung Neo led и MovingStyle

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип компании Samsung
Логотип компании Samsung - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Логотип компании Samsung. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung зарегистрировал в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию знака Samsung Neo Qled была подана в ведомство в августе 2024 года. Роспатент принял решение о регистрации знака в декабре 2025 года. Кроме того, компания подала заявление на регистрацию знака MovingStyle в апреле 2025 года, ведомство приняло решение зарегистрировать знак в октябре 2025 года.
Под этими знаками бренд будет продавать в России телевизоры, видеомониторы и дисплеи с плоским экраном.
Также компания подала заявку на регистрацию товарного знака Samsung Spatial Signage, однако решение о регистрации пока не приятно.
Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
ЭкономикаБизнесТехнологииСЕУЛSamsungРоспатентЮЖНАЯ КОРЕЯРОССИЯ
 
 
