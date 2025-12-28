https://1prime.ru/20251228/samsung--865993663.html

Samsung зарегистрировал два товарных знака в России

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung зарегистрировал в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию знака Samsung Neo Qled была подана в ведомство в августе 2024 года. Роспатент принял решение о регистрации знака в декабре 2025 года. Кроме того, компания подала заявление на регистрацию знака MovingStyle в апреле 2025 года, ведомство приняло решение зарегистрировать знак в октябре 2025 года. Под этими знаками бренд будет продавать в России телевизоры, видеомониторы и дисплеи с плоским экраном. Также компания подала заявку на регистрацию товарного знака Samsung Spatial Signage, однако решение о регистрации пока не приятно. Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

