Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России ввели штрафы за нарушения при казначейском сопровождении - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251228/shtrafy-866000561.html
В России ввели штрафы за нарушения при казначейском сопровождении
В России ввели штрафы за нарушения при казначейском сопровождении - 28.12.2025, ПРАЙМ
В России ввели штрафы за нарушения при казначейском сопровождении
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года административной ответственности для участников казначейского сопровождения... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T15:56+0300
2025-12-28T15:56+0300
происшествия
финансы
россия
рф
владимир путин
казначейство
https://cdnn.1prime.ru/img/82821/47/828214723_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a63acac8cddc99a15d86f083d5081f0.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года административной ответственности для участников казначейского сопровождения за нарушение требования о ведении раздельного учета и срока утверждения сведений об операциях с бюджетными средствами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Казначейское сопровождение предполагает контроль за использованием средств в рамках выполнения госконтрактов. Федеральное казначейство координирует расчеты по госконтрактам через специальные лицевые счета для обеспечения прозрачности расходов и целевого использования средств. Закон вводит административную ответственность за несоблюдение требования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при исполнении контрактов, договоров и соглашений, средства на которые подлежат казначейскому сопровождению. Для должностных лиц вводится штраф в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 5% до 10% от суммы контракта (договора, соглашения). При этом штраф для ИП не может превышать 250 тысяч рублей, для юрлиц – 500 тысяч рублей. Закон также вводит ответственность заказчиков и получателей бюджетных средств за нарушение срока утверждения сведений об операциях со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению. В этом случае штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 1% до 5% от цены контракта (договора, соглашения), но не более 200 тысяч рублей. Протоколы о таких правонарушениях будут составляться и рассматриваться Федеральным казначейством, а также финансовыми органами субъектов РФ, осуществляющими казначейское сопровождение.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82821/47/828214723_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_05329ab303348e46e14fe8971b46e007.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, владимир путин, казначейство
Происшествия, Финансы, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Казначейство
15:56 28.12.2025
 
В России ввели штрафы за нарушения при казначейском сопровождении

В РФ ввели штрафы до 500 тыс руб за нарушения при казначейском сопровождении

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федерального Казначейства
Табличка у входа в здание Федерального Казначейства - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Табличка у входа в здание Федерального Казначейства. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года административной ответственности для участников казначейского сопровождения за нарушение требования о ведении раздельного учета и срока утверждения сведений об операциях с бюджетными средствами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Казначейское сопровождение предполагает контроль за использованием средств в рамках выполнения госконтрактов. Федеральное казначейство координирует расчеты по госконтрактам через специальные лицевые счета для обеспечения прозрачности расходов и целевого использования средств.
Закон вводит административную ответственность за несоблюдение требования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при исполнении контрактов, договоров и соглашений, средства на которые подлежат казначейскому сопровождению.
Для должностных лиц вводится штраф в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 5% до 10% от суммы контракта (договора, соглашения). При этом штраф для ИП не может превышать 250 тысяч рублей, для юрлиц – 500 тысяч рублей.
Закон также вводит ответственность заказчиков и получателей бюджетных средств за нарушение срока утверждения сведений об операциях со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению. В этом случае штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 1% до 5% от цены контракта (договора, соглашения), но не более 200 тысяч рублей.
Протоколы о таких правонарушениях будут составляться и рассматриваться Федеральным казначейством, а также финансовыми органами субъектов РФ, осуществляющими казначейское сопровождение.
 
ПроисшествияФинансыРОССИЯРФВладимир ПутинКазначейство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала