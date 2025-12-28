https://1prime.ru/20251228/situatsiya-866009300.html

Журналист высмеял Зеленского из-за ситуации перед переговорами

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Владимира Зеленского по прибытии в Майами на переговоры с президентом США Дональдом Трампом не встретили представители американской стороны, обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Американские парни в шортах и светоотражающих жилетах не считаются", — заявил Боуз с иронией.Журналист также отметил, что глава киевского режима выглядел "подозрительно", и добавил, что у трапа самолета его встретила посол Украины в США Ольга Стефанишина. Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила в отношении нее уголовное дело.Подобные инциденты с главой киевского режима уже происходили: во время визита в США в октябре американская сторона также проигнорировала прибытие Зеленского. Председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо в беседе с РИА Новости отметил, что таким образом в США продемонстрировали унизительное отношение к нему.Трамп встретился с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.

