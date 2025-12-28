https://1prime.ru/20251228/situatsiya-866009300.html
Журналист высмеял Зеленского из-за ситуации перед переговорами
Журналист высмеял Зеленского из-за ситуации перед переговорами - 28.12.2025, ПРАЙМ
Журналист высмеял Зеленского из-за ситуации перед переговорами
Владимира Зеленского по прибытии в Майами на переговоры с президентом США Дональдом Трампом не встретили представители американской стороны, обратил внимание... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T23:15+0300
2025-12-28T23:15+0300
2025-12-28T23:15+0300
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Владимира Зеленского по прибытии в Майами на переговоры с президентом США Дональдом Трампом не встретили представители американской стороны, обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Американские парни в шортах и светоотражающих жилетах не считаются", — заявил Боуз с иронией.Журналист также отметил, что глава киевского режима выглядел "подозрительно", и добавил, что у трапа самолета его встретила посол Украины в США Ольга Стефанишина. Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила в отношении нее уголовное дело.Подобные инциденты с главой киевского режима уже происходили: во время визита в США в октябре американская сторона также проигнорировала прибытие Зеленского. Председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо в беседе с РИА Новости отметил, что таким образом в США продемонстрировали унизительное отношение к нему.Трамп встретился с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
https://1prime.ru/20251228/krakh-866008845.html
https://1prime.ru/20251228/vstrecha-866008704.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, в мире
США, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, В мире
Журналист высмеял Зеленского из-за ситуации перед переговорами
Боуз: Зеленского не встретили представители США у самолета