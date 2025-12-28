Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Словакии считают конец конфликта на Украине положительным для экономики - 28.12.2025
В Словакии считают конец конфликта на Украине положительным для экономики
БРАТИСЛАВА, 28 дек - ПРАЙМ. Более половины граждан Словакии считают, что завершение конфликта на Украине положительно повлияет на экономику республики, следует из результатов социологического исследования агентства AKO. "Положительного влияния от завершения войны на Украине на словацкую экономику, если это произойдет в 2026 году, ожидают 52,3% респондентов, противоположного мнения придерживаются 38%", - приводит результаты исследования новостное агентство TASR в воскресенье. Оно проводилось с 9 по 16 декабря 2025 года, в нем приняли участие 1 тысяча респондентов, статистическая погрешность не приводится.
20:11 28.12.2025
 
БРАТИСЛАВА, 28 дек - ПРАЙМ. Более половины граждан Словакии считают, что завершение конфликта на Украине положительно повлияет на экономику республики, следует из результатов социологического исследования агентства AKO.
"Положительного влияния от завершения войны на Украине на словацкую экономику, если это произойдет в 2026 году, ожидают 52,3% респондентов, противоположного мнения придерживаются 38%", - приводит результаты исследования новостное агентство TASR в воскресенье.
Оно проводилось с 9 по 16 декабря 2025 года, в нем приняли участие 1 тысяча респондентов, статистическая погрешность не приводится.
