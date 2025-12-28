Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Испании назвали главное мировое событие 2025 года - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251228/sobytie-866003949.html
В Испании назвали главное мировое событие 2025 года
В Испании назвали главное мировое событие 2025 года - 28.12.2025, ПРАЙМ
В Испании назвали главное мировое событие 2025 года
Разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Дональда Трампа можно считать главным событием 2025 года, пишет испанская газета El Pais. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T17:25+0300
2025-12-28T17:25+0300
мировая экономика
европа
сша
дональд трамп
сергей лавров
нато
мид рф
ес
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac40094527c17b16a089f5c193cadf99.jpg
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Дональда Трампа можно считать главным событием 2025 года, пишет испанская газета El Pais."Оглядываясь на прошедший год, то одной новости достаточно, чтобы сделать его символом нашей эпохи: в 2025 году США разорвали свой давний восьмидесятилетний союз с Европой — вероятно, самый продолжительный в истории", — говорится в материале.Издание также подчеркивает, что НАТО продолжает существовать только на бумаге и создается впечатление, что статья 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности — всего лишь пустая декларация.Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, Европа возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США призвана показать ЕС его место и сделать так, чтобы он не пытался втягивать Вашингтон в свои махинации по продвижению либерального порядка.
https://1prime.ru/20251227/vstrecha-865969623.html
https://1prime.ru/20251124/tramp-864891827.html
европа
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfb4f7fa309bd43d2487103d8f51c0bc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид рф, ес, вашингтон
Мировая экономика, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, ЕС, ВАШИНГТОН
17:25 28.12.2025
 
В Испании назвали главное мировое событие 2025 года

El Pais: разрыв союза США с Европой стал символом 2025 года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Предновогодняя Москва. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Дональда Трампа можно считать главным событием 2025 года, пишет испанская газета El Pais.
"Оглядываясь на прошедший год, то одной новости достаточно, чтобы сделать его символом нашей эпохи: в 2025 году США разорвали свой давний восьмидесятилетний союз с Европой — вероятно, самый продолжительный в истории", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
"Приходится рисковать": в ЕС пришли в ужас от встречи Трампа с Зеленским
Вчера, 07:18
Издание также подчеркивает, что НАТО продолжает существовать только на бумаге и создается впечатление, что статья 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности — всего лишь пустая декларация.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, Европа возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США призвана показать ЕС его место и сделать так, чтобы он не пытался втягивать Вашингтон в свои махинации по продвижению либерального порядка.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
На Западе раскрыли отношение Трампа к ЕС на фоне переговоров по Украине
24 ноября, 21:39
 
Мировая экономикаЕВРОПАСШАДональд ТрампСергей ЛавровНАТОМИД РФЕСВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала