В Испании назвали главное мировое событие 2025 года

Разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Дональда Трампа можно считать главным событием 2025 года, пишет испанская газета El Pais. | 28.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Дональда Трампа можно считать главным событием 2025 года, пишет испанская газета El Pais."Оглядываясь на прошедший год, то одной новости достаточно, чтобы сделать его символом нашей эпохи: в 2025 году США разорвали свой давний восьмидесятилетний союз с Европой — вероятно, самый продолжительный в истории", — говорится в материале.Издание также подчеркивает, что НАТО продолжает существовать только на бумаге и создается впечатление, что статья 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности — всего лишь пустая декларация.Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, Европа возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США призвана показать ЕС его место и сделать так, чтобы он не пытался втягивать Вашингтон в свои махинации по продвижению либерального порядка.

