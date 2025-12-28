Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-28T17:30+0300
2025-12-28T17:30+0300
экономика
технологии
бизнес
москва
роскосмос
москва
технологии, бизнес, москва, роскосмос
Экономика, Технологии, Бизнес, МОСКВА, Роскосмос
17:30 28.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Спутники с символикой московского метро отправят на орбиту в честь 90-летия метрополитена столицы, сообщили в городском департаменте транспорта.
"Юбилейный год столичного метро подходит к завершению, и мы делаем это по-настоящему космически. Максим Ликсутов рассказал, что в честь 90-летия Московского метрополитена на орбиту Земли отправят спутники с символикой метро", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
В ведомстве уточнили, что на малых космических аппаратах разместили: детский рисунок про метро, который горожане выбрали с помощью голосования в проекте "Активный гражданин"; логотип "90 лет метро"; персонажа Московского транспорта — Метрошу.
Спутники будут запущены на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" госкорпорации "Роскосмос", добавили в департаменте транспорта. Космические аппараты будут использоваться для изучения радиационной обстановки, работы в радиочастотном диапазоне и приема сигналов.
