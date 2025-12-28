https://1prime.ru/20251228/sputnik-866002624.html

Спутники с символикой московского метро отправят на орбиту

Спутники с символикой московского метро отправят на орбиту - 28.12.2025, ПРАЙМ

Спутники с символикой московского метро отправят на орбиту

Спутники с символикой московского метро отправят на орбиту в честь 90-летия метрополитена столицы, сообщили в городском департаменте транспорта. | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T17:30+0300

2025-12-28T17:30+0300

2025-12-28T17:30+0300

экономика

технологии

бизнес

москва

роскосмос

https://cdnn.1prime.ru/img/82823/32/828233256_0:95:3305:1954_1920x0_80_0_0_98dc25e96190ae163cec19ab442934d4.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Спутники с символикой московского метро отправят на орбиту в честь 90-летия метрополитена столицы, сообщили в городском департаменте транспорта. "Юбилейный год столичного метро подходит к завершению, и мы делаем это по-настоящему космически. Максим Ликсутов рассказал, что в честь 90-летия Московского метрополитена на орбиту Земли отправят спутники с символикой метро", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. В ведомстве уточнили, что на малых космических аппаратах разместили: детский рисунок про метро, который горожане выбрали с помощью голосования в проекте "Активный гражданин"; логотип "90 лет метро"; персонажа Московского транспорта — Метрошу. Спутники будут запущены на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" госкорпорации "Роскосмос", добавили в департаменте транспорта. Космические аппараты будут использоваться для изучения радиационной обстановки, работы в радиочастотном диапазоне и приема сигналов.

https://1prime.ru/20250818/sputnik-860851189.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, москва, роскосмос