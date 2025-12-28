https://1prime.ru/20251228/sputnik-866004272.html

В России впервые запущены спутники по "космическому лизингу"

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Спутники по "космическому лизингу" впервые в России запущены на космодроме "Восточный", сообщает "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). "С космодрома "Восточный" в Амурской области успешно стартовала ракета "Союз-2.1б" с космическими аппаратами на борту. В их числе – спутники дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М", произведенные по уникальной, первой в России сделке космического лизинга с участием ГТЛК", - говорится в сообщении. Космические аппараты "Зоркий-2М" оснащены мультиспектральной камерой, снимающей в четырех спектральных диапазонах с разрешением 2,75 метра на пиксель, и приемником для получения сигналов с морских судов и их передачи на наземные станции для обеспечения безопасности судоходства, в том числе по Севморпути. Уточняется, что ГТЛК профинансировала создание космических аппаратов "Зоркий", а производителем выступила российская компания ООО "Спутникс", входящая в АФК "Система". "Договоры поставки и лизинга были заключены в ноябре-декабре 2024 года. Пилотная для отечественного рынка сделка позволит в числе прочего протестировать механизм лизинга для космических аппаратов. До ГТЛК такого не делал никто", - отметили в компании. Там добавили, что после трех месяцев летных приемо-сдаточных испытаний на орбите космические аппараты планируется официально передать в лизинг заказчику. ГТЛК видит большой потенциал в применении механизма лизинга для наращивания выпуска космических аппаратов, формирования отечественных спутниковых группировок и развития соответствующих сервисов и услуг.

