https://1prime.ru/20251228/ssha-866006729.html
Трамп продвигал идею завершить конфликт на Украине, заявил Ушаков
Трамп продвигал идею завершить конфликт на Украине, заявил Ушаков - 28.12.2025, ПРАЙМ
Трамп продвигал идею завершить конфликт на Украине, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T21:28+0300
2025-12-28T21:28+0300
2025-12-28T21:28+0300
россия
сша
украина
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт на Украине, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Дональд Трамп ещё проводил мысль, что нужно действительно как можно скорее завершить войну", - сказал Ушаков журналистам.
https://1prime.ru/20251228/tramp-866006614.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb894c2e2ffc6c2cbe7df3d0a99db54b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, в мире
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Трамп продвигал идею завершить конфликт на Украине, заявил Ушаков
Ушаков: Трамп настаивал на необходимости как можно скорее завершить конфликт на Украине