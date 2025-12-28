https://1prime.ru/20251228/ssha-866006858.html
Трамп и Путин обсудили экономическое сотрудничество, заявил Ушаков
Трамп и Путин обсудили экономическое сотрудничество, заявил Ушаков - 28.12.2025, ПРАЙМ
Трамп и Путин обсудили экономическое сотрудничество, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным говорил о перспективах экономического сотрудничества США и с... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T21:30+0300
2025-12-28T21:30+0300
2025-12-28T21:30+0300
россия
сша
рф
украина
юрий ушаков
дональд трамп
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным говорил о перспективах экономического сотрудничества США и с РФ, и с Украиной, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Говорил об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной", - сказал Ушаков журналистам.
https://1prime.ru/20251228/ssha-866006729.html
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_49065c9d4f068ff47cb455563411855f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, украина, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, в мире
РОССИЯ, США, РФ, УКРАИНА, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Трамп и Путин обсудили экономическое сотрудничество, заявил Ушаков
Ушаков: Трамп и Путин обсудили экономическое сотрудничество