https://1prime.ru/20251228/ssha-866006978.html

Трамп убедился в желании России в урегулировании на Украине, заявил Ушаков

Трамп убедился в желании России в урегулировании на Украине, заявил Ушаков - 28.12.2025, ПРАЙМ

Трамп убедился в желании России в урегулировании на Украине, заявил Ушаков

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T21:33+0300

2025-12-28T21:33+0300

2025-12-28T21:33+0300

россия

украина

сша

дональд трамп

юрий ушаков

владимир путин

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию (ситуации на Украине - ред.)", - сказал Ушаков журналистам.

https://1prime.ru/20251228/ssha-866006729.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, в мире