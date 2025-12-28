https://1prime.ru/20251228/ssha-866006978.html
Трамп убедился в желании России в урегулировании на Украине, заявил Ушаков
Трамп убедился в желании России в урегулировании на Украине, заявил Ушаков - 28.12.2025, ПРАЙМ
Трамп убедился в желании России в урегулировании на Украине, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T21:33+0300
2025-12-28T21:33+0300
2025-12-28T21:33+0300
россия
украина
сша
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию (ситуации на Украине - ред.)", - сказал Ушаков журналистам.
https://1prime.ru/20251228/ssha-866006729.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_49065c9d4f068ff47cb455563411855f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, в мире
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Трамп убедился в желании России в урегулировании на Украине, заявил Ушаков
Ушаков: Трамп убедился в стремлении России к урегулированию на Украине