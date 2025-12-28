https://1prime.ru/20251228/studenty-866002891.html

В Сербии протестующие студенты проводят сбор подписей за досрочные выборы

БЕЛГРАД, 28 дек – ПРАЙМ. Протестующие в Сербии студенты проводят в воскресенье массовую акцию сбора подписей граждан в Белграде и других городах за проведение досрочных парламентских выборов в стране, передает корреспондент РИА Новости. Сербские студенты после обрушения на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года и гибели 16 человек ранее объявили в соцсетях план акций на воскресенье. Они призвали сторонников к сбору подписей за скорейшее проведение досрочных парламентских выборов в стране под девизом "Распиши победу". Одним из крупнейших мест сбора подписей стал Студентски трг (Студенческая площадь - ред.) напротив здания ректората Белградского государственного университета, филологического и философского факультетов. Как убедился корреспондент РИА Новости, студенты совместили сбор подписей за проведение с благотворительной ярмаркой в новогоднем стиле. Средства, собранные от продажи поделок, игрушек и угощений активисты планируют направить на помощь малоимущим студентам и гражданам, а также на продолжение протестных акций. Тут же продаются шарфы и значки с лозунгом студентов "Pumpaj!" (качай - ред.) и другая символика. Сбор подписей и благотворительная "ярмарка" с палатками и символикой факультетов привлекли днем внимание граждан разных возрастов, многие пришли с детьми. Как пояснили активисты журналистам, у подписавших не собирают паспортные и иные личные данные, кроме имен и фамилий, номеров телефонов или адресов электронной почты, чтобы затем держать их в курсе новых акций протестного движения. Как пояснили студенты журналистам на стенде и в соцсетях, листы с собранными подписями они не собираются передавать никуда. Акция призвана узнать настроение в обществе и "крепче связать студентов с гражданами", а также стать сигналом для властей Сербии во главе с президентом Александром Вучичем в необходимости скорого проведения парламентских выборов. По данным студентов всего в воскресенье организовано 490 стендов в более чем 110 местах по всей Сербии, в первую очередь, в крупнейших городах Белград, Нови-Сад и Ниш. Митинги и массовые шествия в этот день не анонсированы. Президент Сербии Вучич 1 декабря заявил, что парламентские и, возможно, президентские выборы в стране состоятся в конце 2026 года. Глава сербского государства в начале ноября сообщил о будущем проведении досрочных парламентских выборов на фоне протестов в Сербии. Ранее на требования протестующих студентов и сторонников оппозиции он уже отвечал, что выборы могут состояться в конце 2026 года или начале 2027 года.

