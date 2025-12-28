https://1prime.ru/20251228/svyaz-866000697.html
Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к сетям связи
2025-12-28T15:59+0300
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за несоблюдение требований законодательства в сфере предоставления услуг связи. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, предоставление вычислительных мощностей провайдером хостинга, сведения о котором не включены в реестр, влечет административный штраф для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей. За нарушение провайдером хостинга правил взаимодействия с органами власти административный штраф для граждан составит до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - до 5 миллионов рублей. Новации связаны с новыми требованиями, включенными в закон о связи, пояснял РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Это требования из пакета "Антифрод-1", требования к устойчивому функционированию сетей связи и другие. Новый закон устанавливает административную ответственность за нарушение этих требований.
В России ввели штрафы за несоблюдение требований к устойчивости сетей связи
