https://1prime.ru/20251228/svyaz-866000697.html

Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к сетям связи

Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к сетям связи - 28.12.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к сетям связи

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за несоблюдение требований законодательства в сфере предоставления услуг связи. | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T15:59+0300

2025-12-28T15:59+0300

2025-12-28T15:59+0300

происшествия

технологии

общество

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:18:2694:1533_1920x0_80_0_0_5e7369cbf663b6f75760acd04efc708b.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за несоблюдение требований законодательства в сфере предоставления услуг связи. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, предоставление вычислительных мощностей провайдером хостинга, сведения о котором не включены в реестр, влечет административный штраф для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей. За нарушение провайдером хостинга правил взаимодействия с органами власти административный штраф для граждан составит до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - до 5 миллионов рублей. Новации связаны с новыми требованиями, включенными в закон о связи, пояснял РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Это требования из пакета "Антифрод-1", требования к устойчивому функционированию сетей связи и другие. Новый закон устанавливает административную ответственность за нарушение этих требований.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия, владимир путин