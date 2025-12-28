https://1prime.ru/20251228/tailand-865987264.html
Россияне на Новый год поедут в Таиланд, Турцию и ОАЭ
Россияне на Новый год поедут в Таиланд, Турцию и ОАЭ - 28.12.2025, ПРАЙМ
Россияне на Новый год поедут в Таиланд, Турцию и ОАЭ
Россияне на новогодние каникулы поедут в Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), из ближнего зарубежья - в Белоруссию и Узбекистан, рассказали... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T07:17+0300
2025-12-28T07:17+0300
2025-12-28T07:17+0300
туризм
бизнес
таиланд
турция
оаэ
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865987264.jpg?1766895448
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россияне на новогодние каникулы поедут в Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), из ближнего зарубежья - в Белоруссию и Узбекистан, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
Агрегатор по запросу РИА Новости проанализировал бронирования россиянами отелей и апартаментов за рубежом с 26 декабря по 11 января.
"В период новогодних праздников каждое пятое бронирование (20%) приходится на зарубежные направления. Этот показатель подрос по сравнению с прошлым годом - на новогодние праздники 2024-2025 он насчитывал 18%", - рассказали в компании.
Лидерами по количеству бронирований на новогодние праздники стали следующие страны: Белоруссия, Таиланд, Турция, Узбекистан, ОАЭ, Грузия, Казахстан, Абхазия, Армения и Китай.
По данным "Островка", для поездок на Новый год туристы по-прежнему выбирают преимущественно безвизовые направления с прямым авиасообщением.
"Самые динамично растущие - азиатские направления, где сразу несколько стран показывают кратный прирост: спрос на поездки во Вьетнам увеличился почти в 2,5 раза, в Китай - почти в 2 раза. Также положительную динамику показывают Индия (68%), Таиланд (36%) и Индонезия (12%). Стабильно высоким остается интерес к направлениям Ближнего Востока: количество бронирований в отелях Египта и ОАЭ выросло в 2 раза, в Турции - на 66%", - выяснили в компании.
В странах СНГ и ближнего зарубежья лидером по темпам роста стал Казахстан - количество бронирований увеличилось в 2,5 раза в сравнении с показателем прошлого года.
таиланд
турция
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, таиланд, турция, оаэ, снг
Туризм, Бизнес, ТАИЛАНД, ТУРЦИЯ, ОАЭ, СНГ
Россияне на Новый год поедут в Таиланд, Турцию и ОАЭ
"Островок": россияне на новогодние каникулы поедут в Таиланд, Турцию и ОАЭ
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россияне на новогодние каникулы поедут в Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), из ближнего зарубежья - в Белоруссию и Узбекистан, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
Агрегатор по запросу РИА Новости проанализировал бронирования россиянами отелей и апартаментов за рубежом с 26 декабря по 11 января.
"В период новогодних праздников каждое пятое бронирование (20%) приходится на зарубежные направления. Этот показатель подрос по сравнению с прошлым годом - на новогодние праздники 2024-2025 он насчитывал 18%", - рассказали в компании.
Лидерами по количеству бронирований на новогодние праздники стали следующие страны: Белоруссия, Таиланд, Турция, Узбекистан, ОАЭ, Грузия, Казахстан, Абхазия, Армения и Китай.
По данным "Островка", для поездок на Новый год туристы по-прежнему выбирают преимущественно безвизовые направления с прямым авиасообщением.
"Самые динамично растущие - азиатские направления, где сразу несколько стран показывают кратный прирост: спрос на поездки во Вьетнам увеличился почти в 2,5 раза, в Китай - почти в 2 раза. Также положительную динамику показывают Индия (68%), Таиланд (36%) и Индонезия (12%). Стабильно высоким остается интерес к направлениям Ближнего Востока: количество бронирований в отелях Египта и ОАЭ выросло в 2 раза, в Турции - на 66%", - выяснили в компании.
В странах СНГ и ближнего зарубежья лидером по темпам роста стал Казахстан - количество бронирований увеличилось в 2,5 раза в сравнении с показателем прошлого года.