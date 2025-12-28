https://1prime.ru/20251228/tailand-865987264.html

Россияне на Новый год поедут в Таиланд, Турцию и ОАЭ

Россияне на Новый год поедут в Таиланд, Турцию и ОАЭ - 28.12.2025, ПРАЙМ

Россияне на Новый год поедут в Таиланд, Турцию и ОАЭ

Россияне на новогодние каникулы поедут в Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), из ближнего зарубежья - в Белоруссию и Узбекистан, рассказали... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T07:17+0300

2025-12-28T07:17+0300

2025-12-28T07:17+0300

туризм

бизнес

таиланд

турция

оаэ

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865987264.jpg?1766895448

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россияне на новогодние каникулы поедут в Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), из ближнего зарубежья - в Белоруссию и Узбекистан, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". Агрегатор по запросу РИА Новости проанализировал бронирования россиянами отелей и апартаментов за рубежом с 26 декабря по 11 января. "В период новогодних праздников каждое пятое бронирование (20%) приходится на зарубежные направления. Этот показатель подрос по сравнению с прошлым годом - на новогодние праздники 2024-2025 он насчитывал 18%", - рассказали в компании. Лидерами по количеству бронирований на новогодние праздники стали следующие страны: Белоруссия, Таиланд, Турция, Узбекистан, ОАЭ, Грузия, Казахстан, Абхазия, Армения и Китай. По данным "Островка", для поездок на Новый год туристы по-прежнему выбирают преимущественно безвизовые направления с прямым авиасообщением. "Самые динамично растущие - азиатские направления, где сразу несколько стран показывают кратный прирост: спрос на поездки во Вьетнам увеличился почти в 2,5 раза, в Китай - почти в 2 раза. Также положительную динамику показывают Индия (68%), Таиланд (36%) и Индонезия (12%). Стабильно высоким остается интерес к направлениям Ближнего Востока: количество бронирований в отелях Египта и ОАЭ выросло в 2 раза, в Турции - на 66%", - выяснили в компании. В странах СНГ и ближнего зарубежья лидером по темпам роста стал Казахстан - количество бронирований увеличилось в 2,5 раза в сравнении с показателем прошлого года.

таиланд

турция

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, таиланд, турция, оаэ, снг