Трамп провел день на поле для гольфа перед встречей с Зеленским
Трамп провел день на поле для гольфа перед встречей с Зеленским - 28.12.2025, ПРАЙМ
Трамп провел день на поле для гольфа перед встречей с Зеленским
Президент США Дональд Трамп провел день на поле для гольфа перед воскресной встречей с Владимиром Зеленским, который впервые прибудет в Мар-а-Лаго, информирует... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T03:04+0300
2025-12-28T03:04+0300
2025-12-28T03:04+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
киев
рф
дональд трамп
владимир зеленский
стив уиткофф
оон
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел день на поле для гольфа перед воскресной встречей с Владимиром Зеленским, который впервые прибудет в Мар-а-Лаго, информирует пул Белого дома.
Как говорится в сообщении, Трамп вернулся после игры около 4 часов по полудни (полночь воскресенья по Москве). "На президенте была белая футболка и белая кепка", - говорится в сообщении.
Президент США прибыл во Флориду 20 декабря и не пропустил ни одного дня на гольфе, кроме католического Рождества, о мероприятиях американского лидера 25 декабря не сообщалось.
В Палм-Бич, штат Флорида, где находится имение американского лидера, в воскресенье ожидается ясная погода с температурой до 25 градусов.
Трамп встречался с Зеленским в феврале в Белом доме. Переговоры печально закончились для Киева, администрация США обвинила гостей в неблагодарности и выгнала. Трансформация Зеленского была так глубока, что он стал надевать черный костюм вместо зеленых штанов и свитера.
В сентябре президент США говорил с Зеленским на полях Генассамблеи ООН.
В октябре вновь в Белом доме. Тогда Зеленского для общения с журналистами выставили за забор в прилегающий к резиденции президента США общественный парк.
Сообщалось о желании Зеленского встретиться с Трампом в период Дня благодарения, в конце ноября. Но Трамп предпочел его обществу компанию семьи, заявив, что контакт с Зеленским состоится, только если договоренность об урегулировании будет достигнута. Президент США в разговорах с журналистами высоко оценивал вероятность достижения договоренности на предстоящей встречи. Новых данных о воскресном расписании Трампа не сообщалось, ранее Белый дом информировал, что встреча пройдет в 3 часа по полудни местного времени (23:00мск). Утром у Трампа нет запланированных мероприятий. Играть в гольф на свой курорт по соседству он ездит без предупреждения.
В Мар-а-Лаго есть все необходимое для организации трансляций. Трамп за прошедшую неделю неоднократно пользовался телевозможностями своей резиденции.
Зеленский накануне своего первого визита во Флориду побывал в канадском Галифаксе, где встретился с премьером Марком Карни. Зеленский поднимал вопрос ПРО и надеялся на присоединение европейских лидеров к переговорам. По данным украинских СМИ, Зеленский уже в США.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
общество , мировая экономика, сша, киев, рф, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, оон, рфпи, вс рф
Трамп провел день на поле для гольфа перед встречей с Зеленским
Белый дом: Трамп провел день на поле для гольфа перед встречей с Зеленским
