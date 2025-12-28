https://1prime.ru/20251228/tramp-865985591.html

Трамп провел день на поле для гольфа перед встречей с Зеленским

ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел день на поле для гольфа перед воскресной встречей с Владимиром Зеленским, который впервые прибудет в Мар-а-Лаго, информирует пул Белого дома. Как говорится в сообщении, Трамп вернулся после игры около 4 часов по полудни (полночь воскресенья по Москве). "На президенте была белая футболка и белая кепка", - говорится в сообщении. Президент США прибыл во Флориду 20 декабря и не пропустил ни одного дня на гольфе, кроме католического Рождества, о мероприятиях американского лидера 25 декабря не сообщалось. В Палм-Бич, штат Флорида, где находится имение американского лидера, в воскресенье ожидается ясная погода с температурой до 25 градусов. Трамп встречался с Зеленским в феврале в Белом доме. Переговоры печально закончились для Киева, администрация США обвинила гостей в неблагодарности и выгнала. Трансформация Зеленского была так глубока, что он стал надевать черный костюм вместо зеленых штанов и свитера. В сентябре президент США говорил с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. В октябре вновь в Белом доме. Тогда Зеленского для общения с журналистами выставили за забор в прилегающий к резиденции президента США общественный парк. Сообщалось о желании Зеленского встретиться с Трампом в период Дня благодарения, в конце ноября. Но Трамп предпочел его обществу компанию семьи, заявив, что контакт с Зеленским состоится, только если договоренность об урегулировании будет достигнута. Президент США в разговорах с журналистами высоко оценивал вероятность достижения договоренности на предстоящей встречи. Новых данных о воскресном расписании Трампа не сообщалось, ранее Белый дом информировал, что встреча пройдет в 3 часа по полудни местного времени (23:00мск). Утром у Трампа нет запланированных мероприятий. Играть в гольф на свой курорт по соседству он ездит без предупреждения. В Мар-а-Лаго есть все необходимое для организации трансляций. Трамп за прошедшую неделю неоднократно пользовался телевозможностями своей резиденции. Зеленский накануне своего первого визита во Флориду побывал в канадском Галифаксе, где встретился с премьером Марком Карни. Зеленский поднимал вопрос ПРО и надеялся на присоединение европейских лидеров к переговорам. По данным украинских СМИ, Зеленский уже в США. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

