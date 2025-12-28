Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ООН не помогает в украинском урегулировании, заявил Трамп
Политика
ООН не помогает в украинском урегулировании, заявил Трамп
ООН не помогает в украинском урегулировании, заявил Трамп - 28.12.2025, ПРАЙМ
ООН не помогает в украинском урегулировании, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп указал, что ООН не помогает в украинском урегулировании. | 28.12.2025, ПРАЙМ
политика
мировая экономика
общество
нью-йорк
сша
дональд трамп
владимир зеленский
оон
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп указал, что ООН не помогает в украинском урегулировании. "ООН очень мало содействовала или помогала с катастрофой, происходящей в настоящий момент между Россией и Украиной", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп в воскресенье встречается во Флориде с Владимиром Зеленским. Ранее Трамп говорил, что такой контакт возможен только в случае уверенности в достижении договоренности по его итогам. ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместимости крупнейшим должником - США, которые должны уплатить уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли. Финансирование гуманитарных программ в 2025 году стало самым низким за десятилетие, это привело к тому, что миллионы людей остались без продовольственной и медицинской помощи, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. С Трампом случилось несколько курьезных эпизодов в день выступления на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке: под ним отключился эскалатор, в ходе речи перестал работать телесуфлер. В сентябре состоялась его вторая встреча с Зеленским после скандального эпизода в феврале в Белом доме. В Нью-Йорке Зеленский предстал перед Трампом в пиджаке вместо свитера. В октябре президент США встречался с Зеленским в Белом доме. Встреча во Флориде станет четвертой и первой в Мар-а-Лаго.
мировая экономика, общество , нью-йорк, сша, дональд трамп, владимир зеленский, оон
Политика, Мировая экономика, Общество , Нью-Йорк, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН
ООН не помогает в украинском урегулировании, заявил Трамп

Трамп: ООН не помогает в украинском урегулировании

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп указал, что ООН не помогает в украинском урегулировании.
"ООН очень мало содействовала или помогала с катастрофой, происходящей в настоящий момент между Россией и Украиной", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп в воскресенье встречается во Флориде с Владимиром Зеленским.
Ранее Трамп говорил, что такой контакт возможен только в случае уверенности в достижении договоренности по его итогам.
ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместимости крупнейшим должником - США, которые должны уплатить уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.
Финансирование гуманитарных программ в 2025 году стало самым низким за десятилетие, это привело к тому, что миллионы людей остались без продовольственной и медицинской помощи, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
С Трампом случилось несколько курьезных эпизодов в день выступления на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке: под ним отключился эскалатор, в ходе речи перестал работать телесуфлер.
В сентябре состоялась его вторая встреча с Зеленским после скандального эпизода в феврале в Белом доме. В Нью-Йорке Зеленский предстал перед Трампом в пиджаке вместо свитера. В октябре президент США встречался с Зеленским в Белом доме. Встреча во Флориде станет четвертой и первой в Мар-а-Лаго.
СМИ забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским перед встречей с Трампом
Политика Мировая экономика Общество Нью-Йорк США Дональд Трамп Владимир Зеленский ООН
 
 
Заголовок открываемого материала