ООН не помогает в украинском урегулировании, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп указал, что ООН не помогает в украинском урегулировании. "ООН очень мало содействовала или помогала с катастрофой, происходящей в настоящий момент между Россией и Украиной", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп в воскресенье встречается во Флориде с Владимиром Зеленским. Ранее Трамп говорил, что такой контакт возможен только в случае уверенности в достижении договоренности по его итогам. ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместимости крупнейшим должником - США, которые должны уплатить уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли. Финансирование гуманитарных программ в 2025 году стало самым низким за десятилетие, это привело к тому, что миллионы людей остались без продовольственной и медицинской помощи, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. С Трампом случилось несколько курьезных эпизодов в день выступления на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке: под ним отключился эскалатор, в ходе речи перестал работать телесуфлер. В сентябре состоялась его вторая встреча с Зеленским после скандального эпизода в феврале в Белом доме. В Нью-Йорке Зеленский предстал перед Трампом в пиджаке вместо свитера. В октябре президент США встречался с Зеленским в Белом доме. Встреча во Флориде станет четвертой и первой в Мар-а-Лаго.

