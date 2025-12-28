https://1prime.ru/20251228/tramp-866005149.html
ООН не помогает в украинском урегулировании, заявил Трамп
ООН не помогает в украинском урегулировании, заявил Трамп - 28.12.2025, ПРАЙМ
ООН не помогает в украинском урегулировании, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп указал, что ООН не помогает в украинском урегулировании. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T19:48+0300
2025-12-28T19:48+0300
2025-12-28T19:48+0300
политика
мировая экономика
общество
нью-йорк
сша
дональд трамп
владимир зеленский
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп указал, что ООН не помогает в украинском урегулировании. "ООН очень мало содействовала или помогала с катастрофой, происходящей в настоящий момент между Россией и Украиной", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп в воскресенье встречается во Флориде с Владимиром Зеленским. Ранее Трамп говорил, что такой контакт возможен только в случае уверенности в достижении договоренности по его итогам. ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместимости крупнейшим должником - США, которые должны уплатить уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли. Финансирование гуманитарных программ в 2025 году стало самым низким за десятилетие, это привело к тому, что миллионы людей остались без продовольственной и медицинской помощи, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. С Трампом случилось несколько курьезных эпизодов в день выступления на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке: под ним отключился эскалатор, в ходе речи перестал работать телесуфлер. В сентябре состоялась его вторая встреча с Зеленским после скандального эпизода в феврале в Белом доме. В Нью-Йорке Зеленский предстал перед Трампом в пиджаке вместо свитера. В октябре президент США встречался с Зеленским в Белом доме. Встреча во Флориде станет четвертой и первой в Мар-а-Лаго.
https://1prime.ru/20251228/zelenskiy-865995611.html
нью-йорк
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb894c2e2ffc6c2cbe7df3d0a99db54b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , нью-йорк, сша, дональд трамп, владимир зеленский, оон
Политика, Мировая экономика, Общество , Нью-Йорк, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН
ООН не помогает в украинском урегулировании, заявил Трамп
Трамп: ООН не помогает в украинском урегулировании
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп указал, что ООН не помогает в украинском урегулировании.
"ООН
очень мало содействовала или помогала с катастрофой, происходящей в настоящий момент между Россией и Украиной", - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Трамп в воскресенье встречается во Флориде с Владимиром Зеленским
.
Ранее Трамп говорил, что такой контакт возможен только в случае уверенности в достижении договоренности по его итогам.
ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместимости крупнейшим должником - США
, которые должны уплатить уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.
Финансирование гуманитарных программ в 2025 году стало самым низким за десятилетие, это привело к тому, что миллионы людей остались без продовольственной и медицинской помощи, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
С Трампом случилось несколько курьезных эпизодов в день выступления на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке
: под ним отключился эскалатор, в ходе речи перестал работать телесуфлер.
В сентябре состоялась его вторая встреча с Зеленским после скандального эпизода в феврале в Белом доме. В Нью-Йорке Зеленский предстал перед Трампом в пиджаке вместо свитера. В октябре президент США встречался с Зеленским в Белом доме. Встреча во Флориде станет четвертой и первой в Мар-а-Лаго.
СМИ забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским перед встречей с Трампом