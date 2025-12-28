https://1prime.ru/20251228/tramp-866005665.html

Трамп заявил, что провел хороший разговор с Путиным до встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. | 28.12.2025

ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. "Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным до своей встречи с президентом Украины (Владимиром - ред.) Зеленским", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Американский лидер сообщил, что встреча с Зеленским пройдет в 1 час после полудня (21.00 мск) в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.Это будет четвертая встреча Трампа и Зеленского.Первая встреча, в феврале 2025 года, закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.Зеленского по прибытии в Майами не встречали официальные лица США, только представители Украины.В субботу Зеленский встретился с премьером Канады Марком Карни в Галифаксе.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

