Трамп хотел обсудить ряд вопросов перед встречей с Зеленским, заявил Ушаков

2025-12-28T21:26+0300

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хотел обсудить с президентом России Владимиром Путиным ряд вопросов перед очной встречей с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Разговор российского и американского лидеров состоялся в воскресенье. По словам Ушакова, разговор был организован по инициативе президента США, который хотел обсудить с Путиным нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования. "Он (Трамп - ред.) хотел обсудить эти вопросы перед очным контактом, проводимым с Зеленским чуть позднее сегодня в Мар-а-Лаго во Флориде", - сказал Ушаков журналистам.

