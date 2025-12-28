Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп признал украинский кризис самым трудным для себя, заявил Ушаков - 28.12.2025
Политика
Трамп признал украинский кризис самым трудным для себя, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. | 28.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию", - сказал Ушаков журналистам.
общество, мировая экономика, сша, дональд трамп, юрий ушаков
Политика, Общество , Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
21:27 28.12.2025
 
Трамп признал украинский кризис самым трудным для себя, заявил Ушаков

Ушаков: Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию", - сказал Ушаков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Трамп хотел обсудить ряд вопросов перед встречей с Зеленским, заявил Ушаков
Политика Общество Мировая экономика США Дональд Трамп Юрий Ушаков
 
 
