Трамп признал украинский кризис самым трудным для себя, заявил Ушаков

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию", - сказал Ушаков журналистам.

