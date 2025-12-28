https://1prime.ru/20251228/tramp-866006614.html
Трамп признал украинский кризис самым трудным для себя, заявил Ушаков
2025-12-28T21:27+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
дональд трамп
юрий ушаков
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию", - сказал Ушаков журналистам.
сша
