Разговор Путина и Трампа был организован по инициативе США, заявил Ушаков - 28.12.2025
Разговор Путина и Трампа был организован по инициативе США, заявил Ушаков
Разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был организован по инициативе президента США, заявил помощник президента РФ Юрий... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T21:45+0300
2025-12-28T21:45+0300
МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был организован по инициативе президента США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Только что завершился телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Разговор организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.
21:45 28.12.2025
 
Разговор Путина и Трампа был организован по инициативе США, заявил Ушаков

Ушаков: разговор Путина и Трампа был организован по инициативе президента США

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был организован по инициативе президента США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Только что завершился телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Разговор организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.
Трамп признал украинский кризис самым трудным для себя, заявил Ушаков
Заголовок открываемого материала