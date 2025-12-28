https://1prime.ru/20251228/tramp-866007127.html
Разговор Путина и Трампа был организован по инициативе США, заявил Ушаков
2025-12-28T21:45+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
рф
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был организован по инициативе президента США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Только что завершился телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Разговор организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.
