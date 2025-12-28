https://1prime.ru/20251228/tramp-866007375.html

Трамп заявил, что решение по российским активам в Европе еще не принято

2025-12-28T22:02+0300

ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Решение по использованию замороженных российских активов Европой для восстановления Украины еще не принято, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. "Ничего из этого еще не было решено", - заявил Трамп журналистам перед встречей с Владимиром Зеленским.

