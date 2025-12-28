Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что решение по российским активам в Европе еще не принято - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251228/tramp-866007375.html
Трамп заявил, что решение по российским активам в Европе еще не принято
Трамп заявил, что решение по российским активам в Европе еще не принято - 28.12.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что решение по российским активам в Европе еще не принято
Решение по использованию замороженных российских активов Европой для восстановления Украины еще не принято, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T22:02+0300
2025-12-28T22:02+0300
экономика
россия
европа
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Решение по использованию замороженных российских активов Европой для восстановления Украины еще не принято, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. "Ничего из этого еще не было решено", - заявил Трамп журналистам перед встречей с Владимиром Зеленским.
https://1prime.ru/20251228/tramp-866007127.html
европа
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1491:1118_1920x0_80_0_0_071ffd65836685ea368c447eadb2a882.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
22:02 28.12.2025
 
Трамп заявил, что решение по российским активам в Европе еще не принято

Трамп: решение по использованию российских активов в Европе еще не принято

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Решение по использованию замороженных российских активов Европой для восстановления Украины еще не принято, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
"Ничего из этого еще не было решено", - заявил Трамп журналистам перед встречей с Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Разговор Путина и Трампа был организован по инициативе США, заявил Ушаков
21:45
 
ЭкономикаРОССИЯЕВРОПАУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала