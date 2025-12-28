Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Урегулирование конфликта может принести Киеву выгоду, считает Трамп - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251228/tramp-866007485.html
Урегулирование конфликта может принести Киеву выгоду, считает Трамп
Урегулирование конфликта может принести Киеву выгоду, считает Трамп - 28.12.2025, ПРАЙМ
Урегулирование конфликта может принести Киеву выгоду, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может принести Киеву значительные экономические выгоды. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T22:02+0300
2025-12-28T22:02+0300
экономика
мировая экономика
киев
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может принести Киеву значительные экономические выгоды. "Для Украины тоже есть серьёзные экономические выгоды: предстоит масштабное восстановление... у страны есть значительные ресурсы", - сказал Трамп журналистам.
https://1prime.ru/20251228/tramp-866005665.html
киев
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киев, украина, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
22:02 28.12.2025
 
Урегулирование конфликта может принести Киеву выгоду, считает Трамп

Трамп: урегулирование конфликта на Украине может принести Киеву выгоду

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может принести Киеву значительные экономические выгоды.
"Для Украины тоже есть серьёзные экономические выгоды: предстоит масштабное восстановление... у страны есть значительные ресурсы", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Трамп заявил, что провел хороший разговор с Путиным до встречи с Зеленским
20:17
 
ЭкономикаМировая экономикаКиевУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала