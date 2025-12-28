https://1prime.ru/20251228/tramp-866007485.html
Урегулирование конфликта может принести Киеву выгоду, считает Трамп
Урегулирование конфликта может принести Киеву выгоду, считает Трамп
ВАШИНГТОН, 28 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может принести Киеву значительные экономические выгоды. "Для Украины тоже есть серьёзные экономические выгоды: предстоит масштабное восстановление... у страны есть значительные ресурсы", - сказал Трамп журналистам.
