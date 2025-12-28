https://1prime.ru/20251228/tramp-866007746.html

Трамп заявил о финальных стадиях переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях, он либо завершится, либо будет продолжаться еще долгое время, чего не хочет никто, заявил президент США Дональд Трамп. "Я думаю, мы на финальных стадиях переговоров, и мы посмотрим…, либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого", - сказал Трамп журналистам.

