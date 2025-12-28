Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил о финальных стадиях переговоров по Украине
Политика
Трамп заявил о финальных стадиях переговоров по Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях, он либо завершится, либо будет продолжаться еще долгое время, чего не хочет...
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях, он либо завершится, либо будет продолжаться еще долгое время, чего не хочет никто, заявил президент США Дональд Трамп. "Я думаю, мы на финальных стадиях переговоров, и мы посмотрим…, либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого", - сказал Трамп журналистам.
мировая экономика, украина, сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
22:01 28.12.2025
 
© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях, он либо завершится, либо будет продолжаться еще долгое время, чего не хочет никто, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, мы на финальных стадиях переговоров, и мы посмотрим…, либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого", - сказал Трамп журналистам.
Разговор Путина и Трампа был организован по инициативе США, заявил Ушаков
Политика Мировая экономика УКРАИНА США Дональд Трамп
 
 
