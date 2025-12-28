https://1prime.ru/20251228/tramp-866007746.html
Трамп заявил о финальных стадиях переговоров по Украине
Трамп заявил о финальных стадиях переговоров по Украине - 28.12.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о финальных стадиях переговоров по Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях, он либо завершится, либо будет продолжаться еще долгое время, чего не хочет... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T22:01+0300
2025-12-28T22:01+0300
2025-12-28T22:01+0300
политика
мировая экономика
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967323_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5bce95edb7e5379bdc4fd0b9840c3926.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях, он либо завершится, либо будет продолжаться еще долгое время, чего не хочет никто, заявил президент США Дональд Трамп. "Я думаю, мы на финальных стадиях переговоров, и мы посмотрим…, либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого", - сказал Трамп журналистам.
https://1prime.ru/20251228/tramp-866007127.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967323_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_143491d7979bcf4b9f1fc3c895f92068.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о финальных стадиях переговоров по Украине
Трамп заявил о финальных стадиях переговоров по Украине