Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Козлы отпущения". В Германии забили тревогу из-за ситуации на Украине - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251228/trevoga-866009441.html
"Козлы отпущения". В Германии забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Козлы отпущения". В Германии забили тревогу из-за ситуации на Украине - 28.12.2025, ПРАЙМ
"Козлы отпущения". В Германии забили тревогу из-за ситуации на Украине
Крайне правые силы на Украине могут воспринять любое мирное соглашение как поражение, что создаст угрозы для безопасности Европы, пишет Berliner Zeitung. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T23:17+0300
2025-12-28T23:17+0300
в мире
украина
мировая экономика
европа
германия
дмитрий песков
оон
василий небензя
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Крайне правые силы на Украине могут воспринять любое мирное соглашение как поражение, что создаст угрозы для безопасности Европы, пишет Berliner Zeitung."Поражение требует козлов отпущения. Гнев, подпитываемый войной, легко может обернуться против Европы", — отметил автор публикации.В материале говорится, что украинские радикальные группы все чаще изображают Европу не союзником, а морально обанкротившимся и ненадежным партнером. Кроме того, экстремисты обвиняют европейские правительства в предательстве.В связи с этим европейским элитам придется принять жесткую реальность: они рискуют стать мишенью тех самых сил, которые сами вооружали, обучали, легитимизировали и финансировали, резюмировал автор статьи.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
https://1prime.ru/20251228/situatsiya-866009300.html
https://1prime.ru/20251228/krakh-866008845.html
украина
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, мировая экономика, европа, германия, дмитрий песков, оон, василий небензя, владимир путин
В мире, УКРАИНА, Мировая экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Дмитрий Песков, ООН, Василий Небензя, Владимир Путин
23:17 28.12.2025
 
"Козлы отпущения". В Германии забили тревогу из-за ситуации на Украине

BZ: радикалы на Украине сочтут мирное соглашение поражением

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Крайне правые силы на Украине могут воспринять любое мирное соглашение как поражение, что создаст угрозы для безопасности Европы, пишет Berliner Zeitung.
"Поражение требует козлов отпущения. Гнев, подпитываемый войной, легко может обернуться против Европы", — отметил автор публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Журналист высмеял Зеленского из-за ситуации перед переговорами
23:15
В материале говорится, что украинские радикальные группы все чаще изображают Европу не союзником, а морально обанкротившимся и ненадежным партнером. Кроме того, экстремисты обвиняют европейские правительства в предательстве.
В связи с этим европейским элитам придется принять жесткую реальность: они рискуют стать мишенью тех самых сил, которые сами вооружали, обучали, легитимизировали и финансировали, резюмировал автор статьи.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
"Положили конец". На Западе сообщили о крахе позиций Зеленского
23:12
 
В миреУКРАИНАМировая экономикаЕВРОПАГЕРМАНИЯДмитрий ПесковООНВасилий НебензяВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала