"Козлы отпущения". В Германии забили тревогу из-за ситуации на Украине

"Козлы отпущения". В Германии забили тревогу из-за ситуации на Украине - 28.12.2025, ПРАЙМ

"Козлы отпущения". В Германии забили тревогу из-за ситуации на Украине

Крайне правые силы на Украине могут воспринять любое мирное соглашение как поражение, что создаст угрозы для безопасности Европы, пишет Berliner Zeitung.

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Крайне правые силы на Украине могут воспринять любое мирное соглашение как поражение, что создаст угрозы для безопасности Европы, пишет Berliner Zeitung."Поражение требует козлов отпущения. Гнев, подпитываемый войной, легко может обернуться против Европы", — отметил автор публикации.В материале говорится, что украинские радикальные группы все чаще изображают Европу не союзником, а морально обанкротившимся и ненадежным партнером. Кроме того, экстремисты обвиняют европейские правительства в предательстве.В связи с этим европейским элитам придется принять жесткую реальность: они рискуют стать мишенью тех самых сил, которые сами вооружали, обучали, легитимизировали и финансировали, резюмировал автор статьи.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

