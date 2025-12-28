Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заметили тревожный сигнал в словах Трампа о Зеленском - 28.12.2025
На Западе заметили тревожный сигнал в словах Трампа о Зеленском
На Западе заметили тревожный сигнал в словах Трампа о Зеленском - 28.12.2025, ПРАЙМ
На Западе заметили тревожный сигнал в словах Трампа о Зеленском
Слова президента США Дональда Трампа о предстоящих переговорах с Владимиром Зеленским звучат тревожно для главы киевского режима, написал в соцсети X аналитик... | 28.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Слова президента США Дональда Трампа о предстоящих переговорах с Владимиром Зеленским звучат тревожно для главы киевского режима, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Речь идет либо о капитуляции, либо о публичной казни", — отметил он.Таким образом аналитик отреагировал на заявление Трампа, который сообщил о приглашении прессы на встречу с Зеленским и поблагодарил за внимание к украинской тематике.Трамп встретился с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения
в мире, украина, киев, владимир зеленский, запад, дональд трамп
В мире, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ЗАПАД, Дональд Трамп
23:20 28.12.2025
 
На Западе заметили тревожный сигнал в словах Трампа о Зеленском

Аналитик Кошкович встревожился заявлением Трампа о встрече с Зеленским

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Слова президента США Дональда Трампа о предстоящих переговорах с Владимиром Зеленским звучат тревожно для главы киевского режима, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Речь идет либо о капитуляции, либо о публичной казни", — отметил он.
Таким образом аналитик отреагировал на заявление Трампа, который сообщил о приглашении прессы на встречу с Зеленским и поблагодарил за внимание к украинской тематике.
Трамп встретился с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения
В миреУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийЗАПАДДональд Трамп
 
 
