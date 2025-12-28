https://1prime.ru/20251228/trevoga-866009746.html

На Западе заметили тревожный сигнал в словах Трампа о Зеленском

На Западе заметили тревожный сигнал в словах Трампа о Зеленском

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Слова президента США Дональда Трампа о предстоящих переговорах с Владимиром Зеленским звучат тревожно для главы киевского режима, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Речь идет либо о капитуляции, либо о публичной казни", — отметил он.Таким образом аналитик отреагировал на заявление Трампа, который сообщил о приглашении прессы на встречу с Зеленским и поблагодарил за внимание к украинской тематике.Трамп встретился с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения

